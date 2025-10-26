Στάρμερ: Στην Τουρκία τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα επισκεφθεί την Τουρκία τη Δευτέρα για να συζητήσει τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X του Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο Ντουράν αναφέρει ότι: «Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα στις 27 Οκτωβρίου 2025, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του αξιότιμου Προέδρου μας».

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εκτός από τις στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου που βασίζονται σε στενή συμμαχία, θα συζητηθούν και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις», προσθέτει στην ανάρτησή του.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı… — Burhanettin Duran (@burhanduran) October 26, 2025

Συνάντηση Μερτς - Ερντογάν στην Τουρκία στις 30 Οκτωβρίου

Παράλληλα, στην Άγκυρα θα μεταβεί την επόμενη εβδομάδα ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, στην πρώτη επίσκεψή του στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Μέρτς θα συναντηθεί στις 30 Οκτωβρίου με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Στις συνομιλίες του καγκελάριου με τον Τούρκο πρόεδρο θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και μία στενότερη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της μετανάστευσης και της ασφάλειας.

Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση στην Άγκυρα.

Με τη σειρά του, ο Γερμανός αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σεμπάστιαν Χίλε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε συσχετισμό με την επιδιωκόμενη ένταξη στην ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων, επισήμανε τη σημασία που έχει η Τουρκία για την ΕΕ.

«Η Τουρκία είναι στρατηγικά σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ, έχουμε πολλά κοινά θέματα στους τομείς της μετανάστευσης, ενέργειας, εμπορίου», είπε ο Χίλε.

Σημείωσε επίσης τους στενούς δεσμούς Γερμανίας – Τουρκίας μέσω των Τούρκων και των τουρκικής καταγωγής πολιτών που ζουν στη Γερμανία.

«Η Τουρκία έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι σημαντική γειτονική χώρα της ΕΕ. Στοχεύουμε σε περαιτέρω βήματα προόδου στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και διεξάγεται προς τούτο διάλογος σε υψηλό επίπεδο στους τομείς εμπορίου, μετανάστευσης και ασφάλειας», είπε ο Χίλε.

Κατά τα άλλα, «η κατάσταση παραμένει η ίδια, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ΕΕ – Τουρκίας είναι στον πάγο», είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε την Άγκυρα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ στις 18 Οκτωβρίου, προετοιμάζοντας και την πρώτη επίσκεψη του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην τουρκική πρωτεύουσα.