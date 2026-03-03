Στάρμερ: Στέλνουμε αντιτορπιλικό και ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones στην Κύπρο

Ο Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενισχύσει τις αμυντικές του επιχειρήσεις, μετά από συνομιλία με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ενώ δήλωσε επίσης, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones και το HMS Dragon στην περιοχή.

«Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», προσθέτει.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την ανάπτυξη ενός αντιτορπιλικού αεράμυνας Type 45 στην Κύπρο για να βοηθήσει στην υπεράσπιση των βάσεων της RAF εκεί.

Ο Χέινς είπε ότι θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για να φτάσει το πολεμικό πλοίο στην Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα αντιτορπιλικό τύπου 45 είναι το μόνο κομμάτι εξοπλισμού στο βρετανικό οπλοστάσιο με την ικανότητα να καταρρίπτει βαλλιστικούς πυραύλους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση Ελλάδας και Γαλλίας να αποστείλουν συνολικά τρεις φρεγάτες για την υπεράσπιση της Κύπρου, όπου βρίσκονται δύο βρετανικές βάσεις, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το Λονδίνο.

Αναλυτικά η ανάρτηση Στάρμερ:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί.

Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου για να τον ενημερώσω ότι στέλνουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και ότι το HMS Dragon θα αποσταλεί στην περιοχή.

Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας».

The UK is fully committed to the security of Cyprus and British military personnel based there.



We’re continuing our defensive operations and I've just spoken with the President of Cyprus to let him know that we are sending helicopters with counter drone capabilities and HMS… pic.twitter.com/0tsZb4dG2i — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 3, 2026

Κύπρος: Από τον Λίβανο εκτοξεύθηκαν τα drones κατά της βρετανικής βάσης του Ακρωτηρίου

Από τον Λίβανο εκτοξεύτηκαν τα δύο drones που προκάλεσαν σήμερα τις ελαφρές ζημιές στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και ο λόγος που δεν εντοπίστηκαν για να αναχαιτιστούν είναι λόγω του μικρού μεγέθους και του χαμηλού ύψους που πετούσαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα εκτοξεύτηκαν από δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Ανώτατες κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πάντως πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προστασία των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Προς τον σκοπό αυτό και για προληπτικούς λόγους υπάρχει συνεργασία της Λευκωσίας όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλες χώρες που θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθεί.

Αρμόδιες κυπριακές κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωσαν επίσης ότι στην Κύπρο δεν βρίσκονται και δεν θα βρεθούν αμερικανικά αεροσκάφη.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή