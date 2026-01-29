Στάρμερ σε Σι: Επιθυμούμε την οικοδόμηση μιας πολύπλευρης σχέσης με το Πεκίνο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι επιθυμεί να οικοδομήσει μια «πολύπλευρη σχέση» με το Πεκίνο με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ασφάλειας, σηματοδοτώντας μια επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων έπειτα από χρόνια εντάσεων.

Την πιο σημαντική ημέρα της τετραήμερης επίσκεψής του στην Κίνα - της πρώτης από Βρετανό πρωθυπουργό εδώ και οκτώ χρόνια - ο Στάρμερ είχε 80λεπτη συνομιλία με τον Σι στο Μέγαρο του Λαού, πριν γευματίσουν μαζί. Αργότερα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ.

Ο Στάρμερ, η κυβέρνηση του οποίου δυσκολεύεται να επιτύχει την ανάπτυξη που είχε υποσχεθεί, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση των σχέσεων με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, παρά τις επίμονες ανησυχίες γύρω από την κατασκοπεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η Κίνα είναι ένας ζωτικής σημασίας παράγοντας στη διεθνή σκηνή και είναι κρίσιμο να οικοδομήσουμε μια πιο πολύπλευρη σχέση, μέσα από την οποία θα μπορούμε να εντοπίζουμε ευκαιρίες συνεργασίας, αλλά φυσικά και να διεξάγουμε έναν ουσιαστικό διάλογο στα πεδία όπου διαφωνούμε», δήλωσε ο Στάρμερ στον Σι κατά την έναρξη της συνάντησής τους.

Από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε ότι οι σχέσεις με τη Βρετανία έχουν περάσει από «σκαμπανεβάσματα» που δεν ωφέλησαν τα συμφέροντα καμίας από τις δύο χώρες και πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εταιρική σχέση.

«Μπορούμε να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου», εκτίμησε ο Σι, πλαισιωμένος από τους κορυφαίους υπουργούς του.

Το ταξίδι αυτό του Στάρμερ στην Κίνα πραγματοποιείται λίγο μετά τις επισκέψεις του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Για τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία να δείξει ότι η χώρα του μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος συνομιλητής, τη στιγμή που ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ μεταχειρίζεται σκληρά τους ιστορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία.

Ο Κέρι Μπράουν, καθηγητής Σινικών Σπουδών στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι αναμένει να ανακοινωθούν αρκετές συμφωνίες μεταξύ Βρετανίας και Κίνας, προκειμένου οι δύο χώρες να δείξουν την πρόοδο στις σχέσεις τους. Ο Στάρμερ συνοδεύεται από περισσότερα από 50 στελέχη επιχειρήσεων, άλλο ένα δείγμα ότι βασική του επιδίωξη είναι η οικονομική συνεργασία.

Αντιμετώπιση διακινητών μεταναστών

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει υιοθετήσει μια νέα πολιτική στάση έναντι της Κίνας, έπειτα από χρόνια επιδείνωσης των διμερών σχέσεων υπό τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Συντηρητικών, όταν το Λονδίνο περιόρισε ορισμένες κινεζικές επενδύσεις λόγω φόβων για την εθνική ασφάλεια και εξέφρασε ανησυχία για την καταστολή των πολιτικών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ.

«Έδωσα μια υπόσχεση πριν από 18 μήνες, όταν εκλεγήκαμε στην κυβέρνηση, ότι θα κάνουμε ξανά τη Βρετανία εξωστρεφή», είπε ο Στάρμερ στον Σι.

«Διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα γεγονότα στο εξωτερικό επηρεάζουν τα πάντα που συμβαίνουν στις χώρες μας, από τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως το πόσο ασφαλείς νιώθουμε», πρόσθεσε.

Σε μια ένδειξη για το πώς οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν, η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο Στάρμερ και ο Σι θα ανακοινώσουν ότι η Βρετανία και η Κίνα θα αντιμετωπίσουν από κοινού τις συμμορίες που εμπλέκονται σε διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Η συμφωνία θα επικεντρωθεί στη μείωση της χρήσης κινητήρων κινεζικής κατασκευής για τα μικρά πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρώπους στην Ευρώπη για να ζητήσουν άσυλο.

Βρετανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι θα μοιράζονται πληροφορίες για να εντοπίζουν τις διαδρομές εφοδιασμού των διακινητών και θα συνεργάζονται με Κινέζους κατασκευαστές ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση νόμιμων επιχειρήσεων από το οργανωμένο έγκλημα, σημείωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Πάντα έθετα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τεθούν, αλλά δεν θέλω να προδικάσω μελλοντικές συζητήσεις», είχε δηλώσει ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν χθες, Τετάρτη, στο αεροπλάνο, όταν ρωτήθηκε αν θα αναφερθεί στην καταδίκη στην Κίνα του πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι, ο οποίος έχει και τη βρετανική υπηκοότητα.