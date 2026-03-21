Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου με το Ιράν, αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να ξεφεύγει από τα χέρια του. Οι τιμές της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο εκτινάσσονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται απομονωμένες από τους συμμάχους τους και όλο και περισσότερα στρατεύματα ετοιμάζονται να αναπτυχθούν, παρά την υπόσχεσή του ότι ο πόλεμος θα ήταν απλώς μια «σύντομη εξόρμηση».

Ο Τραμπ, σε αμυντική στάση, χαρακτήρισε τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ «δειλούς» επειδή αρνήθηκαν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση του Στενού του Ορμούζ και επέμεινε ότι η εκστρατεία εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο.

Ωστόσο, η δήλωσή του την Παρασκευή ότι η μάχη «κερδήθηκε στρατιωτικά» έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα ενός προκλητικού Ιράν που στραγγαλίζει τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, ενώ παράλληλα εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία υποσχόμενος να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από «ηλίθιες» στρατιωτικές επεμβάσεις, φαίνεται πλέον να μην ελέγχει ούτε την έκβαση ούτε το μήνυμα ενός συγκρούσματος που ο ίδιος συνέβαλε να ξεκινήσει. Η έλλειψη μιας σαφούς στρατηγικής εξόδου ενέχει κινδύνους τόσο για την προεδρική κληρονομιά του όσο και για τις πολιτικές προοπτικές του κόμματός του, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί αγωνίζονται να υπερασπιστούν τις οριακές πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί στον πόλεμο στο Ιράν και δυσκολεύεται να βρει διέξοδο», σχολίασε ο Ααρον Ντέιβιντ Μίλερ πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή. «Αυτή η κατάσταση αποτελεί την κύρια πηγή της απογοήτευσής του».

Τα όρια της εξουσίας του Τραμπ

Ο Τραμπ αιφνιδιάστηκε από την αντίσταση των άλλων μελών του ΝΑΤΟ και άλλων ξένων εταίρων να αποστείλουν τα πολεμικά τους ναυτικά για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με έναν άλλο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Με τον πρόεδρο να μην θέλει να φανεί απομονωμένος, ορισμένοι σύμβουλοι του τον συμβούλεψαν να βρει γρήγορα μια «έξοδο» και να θέσει όρια στο εύρος της στρατιωτικής επιχείρησης, ανέφερε ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στις συζητήσεις. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές εάν αυτό το επιχείρημα ήταν αρκετό για να πείσει τον Τραμπ.

Κατά την άποψη ορισμένων αναλυτών, η απροθυμία των συμμάχων αντανακλά όχι μόνο τη διστακτικότητά τους να εμπλακούν σε έναν πόλεμο για τον οποίο δεν είχαν ερωτηθεί, αλλά και μια αντίδραση ενάντια στην υποτίμηση των παραδοσιακών συμμαχιών των ΗΠΑ από τον Τραμπ από την επιστροφή του στην προεδρία πριν από 14 μήνες.

Ο Τραμπ βρίσκεται πλέον σε σταυροδρόμι όσον αφορά την «Επιχείρηση Epic Fury», χωρίς να υπάρχουν σαφή σημάδια για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει, σύμφωνα με αναλυτές.

Θα μπορούσε να ρίξει τα πάντα στο τραπέζι και να εντείνει την αμερικανική επίθεση, ενδεχομένως καταλαμβάνοντας ακόμη και τον πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν στο νησί Χαργκ ή αναπτύσσοντας στρατεύματα κατά μήκος των ακτών του Ιράν για να εντοπίσει εκτοξευτές πυραύλων. Ωστόσο, αυτό θα ενείχε τον κίνδυνο μιας μακροπρόθεσμης στρατιωτικής δέσμευσης, στην οποία το αμερικανικό κοινό θα αντιτασσόταν σε μεγάλο βαθμό.

Ή, με τις δύο πλευρές να απορρίπτουν τις διαπραγματεύσεις προς το παρόν, ο Τραμπ θα μπορούσε να κηρύξει νίκη και να προσπαθήσει να αποχωρήσει, κάτι που θα μπορούσε να αποξενώσει τους συμμάχους του Κόλπου, οι οποίοι θα έμεναν με ένα πληγωμένο, εχθρικό Ιράν – ένα Ιράν που θα μπορούσε ακόμα να επιδιώξει την κατασκευή ενός πρωτόγονου πυρηνικού όπλου και να ασκεί έλεγχο στη ναυτιλία στον Κόλπο. Το Ιράν έχει αρνηθεί ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Το Reuters ανέφερε την Παρασκευή ότι ο αμερικανικός στρατός αποστέλλει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, αν και δεν έχει ληφθεί απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων στο ίδιο το Ιράν.

Ο πόλεμος έχει επίσης δείξει ότι η κάποτε σιδηρά λαβή του Τραμπ πάνω στο κίνημα MAGA εξασθενεί, με εξέχοντες influencers να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο. Ενώ η βάση του τον έχει στηρίξει ως επί το πλείστον μέχρι τώρα, αναλυτές λένε ότι ο έλεγχος του Τραμπ θα μπορούσε να εξασθενήσει τις επόμενες εβδομάδες αν οι τιμές της βενζίνης συνεχίσουν να ανεβαίνουν και αποσταλούν αμερικανικά στρατεύματα.