Στάρμερ: Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας αποφασίζει πότε θα χρησιμοποιηθεί ο βρετανικός στρατός

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι αποτελεί «θεμελιώδη αρχή» το γεγονός ότι η απόφαση για την αποστολή του βρετανικού στρατού εναπόκειται στον ηγέτη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την εκ νέου κριτική που δέχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο για τη στάση του σχετικά με τη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Λονδίνο, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στην απόφασή του να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να επιτεθούν στο Ιράν, καθώς και στην επακόλουθη κίνηση να επιτρέψει μόνο «αμυντικές» ενέργειες.

«Αυτές οι αποφάσεις σχετικά με το τι είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας είναι αποφάσεις που λαμβάνει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας», είπε.

«Έτσι έχω προσεγγίσει όλα τα ζητήματα και όλες τις αποφάσεις που έπρεπε να λάβω. Είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτή είναι μια θεμελιώδης αρχή – ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα λαμβάνει τις αποφάσεις, χρησιμοποιώντας τις αξίες μας, τις αρχές μας, προς το συμφέρον της χώρας μας. Και είναι πραγματικά σημαντικό να είμαστε πολύ, πολύ σαφείς σχετικά με αυτή την αρχή».

