Στάρμερ: Κάνουμε restart στη μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι έχει την πρόθεση να επανεκκινήσει τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, έπειτα από προσπάθεια που έμεινε ημιτελής το περασμένο καλοκαίρι και συνάντησε την αντίθεση πολλών βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας του.

Η κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος έχει παρουσιάσει προϋπολογισμό που περιλαμβάνει νέες αυξήσεις φόρων για τη χρηματοδότηση μέτρων για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση του ορίου των δύο παιδιών για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων.

Ο προϋπολογισμός αυτός, που έγινε μάλλον ευμενώς δεκτός από τις αγορές, επικρίνεται έντονα από την αντιπολίτευση των Τόρι, η οποία κατηγορεί επιπλέον τη υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ότι παρουσίασε υπερβολικά δυσχερή δημοσιονομική εικόνα για να δικαιολογήσει αυτές τις αυξήσεις των φόρων. Η ίδια το διαψεύδει.

Η κυβέρνηση, που βρίσκεται σε δύσκολη θέση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, κατηγορείται επίσης ότι δεν κάνει αρκετά για να τονώσει την ανάπτυξη.

Αυτός ο προϋπολογισμός αποτελεί «στιγμή υπερηφάνειας», υπογράμμισε ο Κιρ Στάρμερ σήμερα κατά διάρκεια ομιλίας του επισημαίνοντας ότι καταπολεμά την παιδική φτώχεια διαφυλάσσοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των αγορών και ότι συνεπώς συντίθεται από «δίκαιες επιλογές». Απέρριψε επίσης τις κατηγορίες ότι διεκτραγώδησε τη δημοσιονομική κατάσταση της Βρετανίας.

Ωστόσο, «οφείλουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα: το σύστημά μας κοινωνικής προστασίας εγκλωβίζει ανθρώπους όχι μόνο στη φτώχεια, αλλά επίσης στην ανεργία. Ιδίως τους νέους», είπε ο Κιρ Στάρμερ.

«Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το κράτος προνοίας μας» για να βάλουμε τέλος σε «ένα ελλιπές status quo».

Το καλοκαίρι, η κυβέρνησή των Εργατικών αναγκάστηκε να κάνει υποχωρήσεις σε προτεινόμενη μεταρρύθμιση έπειτα από ανταρσία περισσότερων από 120 βουλευτών των Εργατικών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται αριθμός-ρεκόρ ανθρώπων — ιδίως νέων — με μακροχρόνιες ασθένειες, οι οποίοι αποχωρούν από την αγορά εργασίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε για «έναν κύκλο ανεργίας και εξάρτησης» που μπορεί να διαρκέσει «δεκαετίες» και ο οποίος «κοστίζει χρήματα στη χώρα, πλήττει την παραγωγικότητά μας», αλλά «κυρίως στερεί στη χώρα ευκαιρίες και το δυναμικό της».

«Ολοι οφείλουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα: η συμφωνία για το Brexit έχει βλάψει σημαντικά την οικονομία μας», επανέλαβε ο Κιρ Στάρμερ. «Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την ΕΕ. Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε με ωριμότητα, αποδεχόμενοι ότι αυτό θα συνεπάγεται συμβιβασμούς».

Ωστόσο Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν την Παρασκευή την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για μια ενισχυμένη βρετανική συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, το Safe, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ υπό μορφή δανείων — για το οποίο οι Βρυξέλλες ζητούσαν συμμετοχή για την ένταξη έως και 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στη σημερινή του ομιλία ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να μειώσει τους κανονιστικούς περιορισμούς στις επιχειρήσεις, ενώ ο επιχειρηματικός κόσμος έχει επικρίνει έντονα τις αυξήσεις των εργοδοτικών εισφορών που αποφασίστηκαν τον περασμένο χρόνο.