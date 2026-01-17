Στάρμερ για δασμούς Τραμπ: Εντελώς λανθασμένη κίνηση

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «εντελώς λάθος» να απειλούν με νέους δασμούς ευρωπαϊκές χώρες λόγω της αντίθεσής τους στην πρόθεση του προέδρου Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία.

«Η επιβολή δασμών σε συμμάχους επειδή επιδιώκουν τη συλλογική ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι απολύτως λανθασμένη. Φυσικά, θα θέσουμε το ζήτημα αυτό απευθείας στην αμερικανική κυβέρνηση», ανέφερε ο Στάρμερ σε δήλωσή του.

Επανέλαβε επίσης τη θέση της Βρετανίας ότι το μέλλον της Γροιλανδίας είναι ζήτημα που πρέπει να αποφασιστεί από τη Δανία και τη Γροιλανδία, σύμφωνα με το Reuters.