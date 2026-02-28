Στάρμερ: Βρετανικά αεροπλάνα «βρίσκονται σήμερα στον ουρανό» της Μέσης Ανατολής

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι βρετανικά αεροπλάνα «βρίσκονται σήμερα στον ουρανό» της Μέσης Ανατολής.

Όπως είπε ο Στάρμερ, η αποστολή τους γίνεται «στο πλαίσιο συντονισμένων περιφερειακών αμυντικών επιχειρήσεων για την προστασία του λαού μας, των συμφερόντων μας και των αξιών μας».

Ακόμη, ο Στάρμερ είπε ότι η Βρετανία διαθέτει μια σειρά αμυντικών δυνατοτήτων στην περιοχή, οι οποίες έχουν ενισχυθεί πρόσφατα.

Τόνισε δε ότι η Βρετανία έχει ενισχύσει την προστασία των βρετανικών βάσεων και του προσωπικού στο υψηλότερο επίπεδο.

«Επίσης, προσεγγίζουμε τους Βρετανούς υπηκόους στην περιοχή και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους υποστηρίξουμε», πρόσθεσε.

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι έχει μιλήσει με ηγέτες στην E3 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία) και σε ολόκληρη την περιοχή.

«Είναι ζωτικής σημασίας να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση και να επιστρέψουμε σε μια διπλωματική διαδικασία», είπε και συμπλήρωσε ότι θέλει να δει «ειρήνη και ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών».

«Το Ιράν μπορεί να το τερματίσει τώρα αυτό»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέχισε, λέγοντας ότι το Ιράν «μπορεί να τερματίσει αυτό τώρα».

Και πρόσθεσε ότι το Ιράν θα πρέπει «να απόσχει από περαιτέρω επιθέσεις, να εγκαταλείψει το πρόγραμμα όπλων του και να σταματήσει την αποτρόπαια βία και καταστολή κατά του ιρανικού λαού».

«Αυτή είναι η οδός επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», προσθέτει.