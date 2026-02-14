Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει φέτος την αεροναυτική ομάδα κρούσης του στον Βόρειο Ατλαντικό και την περιοχή του Άπω Βορρά.

Όπως ανάφερε η ομάδα θα ηγείται από το HMS Prince of Wales, «που θα επιχειρεί παράλληλα με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

«(Αυτό είναι) μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας για την ευρωατλαντική ασφάλεια», πρόσθεσε.

«Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τη Γαλλία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Για δεκαετίες, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη που δεσμεύτηκε να προστατεύσει όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ με την αποτρεπτική του δύναμη».

«Η Ρωσία σπέρνει διχόνια»

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «έχει αποδείξει την επιθετική της διάθεση, προκαλώντας τρομερά δεινά στον ουκρανικό λαό. Οι υβριδικές απειλές της εκτείνονται σε ολόκληρη την ήπειρό μας, απειλώντας όχι μόνο την ασφάλειά μας, αλλά και διαρρηγνύοντας το κοινωνικό μας συμβόλαιο, μέσω της συνεργασίας με λαϊκιστές που υπονομεύουν τις αξίες μας.

Ο Στάρμερ κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «χρησιμοποιεί την παραπληροφόρηση για να σπείρει τη διχόνοια» και ότι χρησιμοποιεί κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ για να διαταράξει «τις ζωές μας» και να επιδεινώσει την κρίση του κόστους διαβίωσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία «έχει κάνει ένα στρατηγικό λάθος στην Ουκρανία» με θύματα «πολύ πάνω από ένα εκατομμύριο». «Αλλά ακόμα και καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, η Ρωσία επανεξοπλίζεται, ανασυγκροτώντας τις ένοπλες δυνάμεις της», πρόσθεσε.

«Το ΝΑΤΟ έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον της συμμαχίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

«Ως Ευρώπη πρέπει να σταθούμε στα δικά μας πόδια»

Παράλληλα, ο Στάρμερ δήλωσε ότι «είναι σημαντικό να είναι σαφές ότι δεν επιδιώκουμε σύγκρουση».

«Στόχος μας είναι η διαρκής ειρήνη, η επιστροφή στη στρατηγική σταθερότητα και το κράτος δικαίου», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να «αποτρέψει την επιθετικότητα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας. Ως Ευρώπη, πρέπει να σταθούμε στα δικά μας πόδια. Αυτό σημαίνει να είμαστε πιο τολμηροί, να αφήσουμε κατά μέρος τις μικροπολιτικές και τις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες. Σημαίνει να δράσουμε από κοινού για να χτίσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ».

«Κοιμώμενος γίγαντας η Ευρώπη»

Παράλληλα, περιέγραψε την Ευρώπη σαν ένα «κοιμώμενο γίγαντα» με «τεράστιες αμυντικές δυνατότητες», λέγοντας ότι «ωστόσο, πολύ συχνά αυτό ισοδυναμεί με λιγότερο από το άθροισμα των μερών της».

«Ο κατακερματισμένος βιομηχανικός σχεδιασμός και οι προμήθειες έχουν οδηγήσει σε κενά σε ορισμένους τομείς και σε τεράστια αλληλεπικάλυψη σε άλλους».

Ανέφερε ακόμη ότι η Ευρώπη διαθέτει διάφορους τύπους μαχητικών αεροσκαφών και φρεγατών καθώς και 10 τύπους κύριων αρμάτων μάχης, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που διαθέτουν έναν.

«Δεν είμαστε πλέον η Βρετανία του Brexit»

Παράλληλα, ο Στάρμερ ανέφερε ότι πλέον «δεν είμαστε η Βρετανία των χρόνων του Brexit. Επειδή γνωρίζουμε ότι σε έναν επικίνδυνο κόσμο, δεν θα αναλαμβάναμε τον έλεγχο στρέφοντας το βλέμμα προς τα μέσα, αντίθετα θα τον παραδίδαμε, και δεν θα αφήσω να συμβεί αυτό. Γι' αυτό αφιερώνω χρόνο ως πρωθυπουργός στην ηγεσία της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει βρετανική ασφάλεια χωρίς την Ευρώπη».

Παράλληλα, ο Στάρμερ ανέφερε ότι αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Βρετανία.

«Βαθιά η δέσμευσή μας στο ΝΑΤΟ»

Στη συνέχεια της ομιλίας του, δήλωσε περήσανος που «το κόμμα μου αγωνίστηκε για τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, το οποίο ο τότε υπουργός Εξωτερικών μας, Έρνι Μπέβιν, αποκάλεσε πνευματική ένωση της Δύσης.

Και έχουμε δείξει την πίστη μας σε αυτό το ιδανικό, υποστηρίζοντας την κυριαρχία του ενός του άλλου, όπως κάναμε στη Γροιλανδία, και, κυρίως, βοηθώντας ο ένας τον άλλον σύμφωνα με το Άρθρο 5, πολεμήσαμε μαζί στο Αφγανιστάν με τρομερό κόστος για πολλούς στη χώρα μου και σε πολλές συμμαχικές χώρες.

Γι' αυτό λέω σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ ότι η δέσμευσή μας στο άρθρο 5 είναι τόσο βαθιά σήμερα όσο πάντα, και να είστε βέβαιοι ότι, αν σας ζητηθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έρθει σήμερα σε βοήθειά σας».

Πηγή: SkyNews