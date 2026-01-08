Στάινμαϊερ: Οι ΗΠΑ καταστρέφουν την παγκόσμια τάξη

Την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε ο Γερμανός πρόεδρος, Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, προτρέποντας τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί σε ένα «λημέρι ληστών» όπου οι αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν.

Σε ασυνήθιστα σκληρές δηλώσεις, που φαινόταν να αναφέρονται σε ενέργειες όπως η ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο το Σαββατοκύριακο, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είπε ότι η παγκόσμια δημοκρατία δέχεται επίθεση όπως ποτέ άλλοτε.

Αν και ο ρόλος του Γερμανού Προέδρου είναι σε μεγάλο βαθμό τελετουργικός, τα λόγια του έχουν κάποιο βάρος και έχει μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράζει τις απόψεις του από τους πολιτικούς.

Περιγράφοντας την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία ως σημείο καμπής, ο Στάινμαϊερ δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει μια δεύτερη ιστορική ρήξη.

«Στη συνέχεια, υπάρχει η κατάρρευση των αξιών από τον σημαντικότερο εταίρο μας, τις ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση αυτής της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Στάινμαϊερ σε ομιλία του σε συμπόσιο αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Πρόκειται για την αποτροπή της μετατροπής του κόσμου σε ένα άντρο ληστών, όπου οι πιο αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων μεγάλων δυνάμεων», είπε.

Το Reuters υπενθυμίζει ότι την Πέμπτη, μια δημοσκόπηση για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD έδειξε ότι το 76% των Γερμανών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν πλέον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για τη Γερμανία, σημειώνοντας αύξηση τριών ποσοστιαίων μονάδων από τον Ιούνιο του 2025. Μόνο το 15% θεωρεί ότι η Γερμανία μπορεί πλέον να εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στην τακτική έρευνα για τις στάσεις του κοινού. Αντίθετα, περίπου τα τρία τέταρτα θεωρούσαν ότι μπορούσαν να βασιστούν στη Γαλλία και τη Βρετανία.

Η έρευνα έδειξε ότι το 69% των Γερμανών ανησυχούσε για την ασφάλεια στην Ευρώπη, περίπου το ίδιο ποσοστό με εκείνο που θεωρούσε ότι οι εταίροι του ΝΑΤΟ δεν μπορούσαν να βασιστούν στην προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, του ισχυρότερου μέλους της συμμαχίας.