Η Κίνα παραβίασε τα κινητά τηλέφωνα ανώτερων αξιωματούχων της Downing Street για αρκετά χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Telegraph.

Η κατασκοπευτική επιχείρηση φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο ανώτερα μέλη της κυβέρνησης, εκθέτοντας τις ιδιωτικές επικοινωνίες τους στο Πεκίνο. Είναι γνωστό ότι κρατικά χρηματοδοτούμενοι χάκερς στόχευσαν τα τηλέφωνα ορισμένων από τους στενότερους συνεργάτες του Μπόρις Τζόνσον, της Λιζ Τρας και του Ρίσι Σουνακ μεταξύ 2021 και 2024.

Δεν είναι σαφές εάν η παραβίαση περιλάμβανε τα κινητά τηλέφωνα των ίδιων των πρωθυπουργών, αλλά μια πηγή με γνώση της παραβίασης είπε ότι έφτασε «κατευθείαν στην καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ».

Πηγές των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ανέφεραν ότι η κινεζική επιχείρηση κατασκοπείας, γνωστή ως Salt Typhoon, ήταν σε εξέλιξη, αυξάνοντας την πιθανότητα να έχουν εκτεθεί και ο Κιρ Στάρμερ και τα ανώτερα στελέχη του. Η MI5 εξέδωσε «ειδοποίηση κατασκοπείας» στο Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο σχετικά με την απειλή κατασκοπείας από το κινεζικό κράτος.

Ακόμη και αν δεν κατάφεραν να υποκλέψουν τις τηλεφωνικές κλήσεις, οι χάκερ ενδέχεται να έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε μεταδεδομένα, αποκαλύπτοντας με ποιον επικοινωνούσαν οι αξιωματούχοι και με ποια συχνότητα, καθώς και σε δεδομένα γεωγραφικής θέσης που δείχνουν την κατά προσέγγιση τοποθεσία τους.

Η επίθεση αυτή ήταν μέρος μιας παγκόσμιας κατασκοπευτικής επιχείρησης του Πεκίνου που είχε ως στόχο πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας.

Οι χάκερ «ηχογράφησαν τηλεφωνικές κλήσεις κατά βούληση»

Οι χάκερ είχαν επίσης τη δυνατότητα να «ηχογραφούν τηλεφωνικές κλήσεις κατά βούληση», σύμφωνα με την Anne Neuberger, που ήταν αναπληρώτρια σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ την εποχή εκείνη.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας έχει απορρίψει στο παρελθόν τους ισχυρισμούς ως «αβάσιμους» και «χωρίς αποδεικτικά στοιχεία».

Πηγές των μυστικών υπηρεσιών υποδήλωσαν ότι τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της Βρετανίας ήταν καλύτερα προστατευμένα από αυτά των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σε μεγαλύτερη επαγρύπνηση όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων.

Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στην The Telegraph ότι η παγκόσμια παραβίαση ήταν μέρος «μιας από τις πιο επιτυχημένες εκστρατείες στην ιστορία της κατασκοπείας».