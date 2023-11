SpaceX: Ο πύραυλος Starship καταστράφηκε σκόπιμα λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του

Καταστράφηκε σκόπιμα ο πύραυλος Starship της SpaceX, λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του από το Τέξας το πρωί του Σαββάτου.

Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Starship της SpaceX το οποίο αναπτύχθηκε για τη μεταφορά αστροναυτών στο φεγγάρι, αλλά και πέρα από αυτό, έφτασε στο διάστημα για πρώτη φορά σήμερα, αλλά η προσπάθεια φαίνεται ότι απέτυχε λίγα λεπτά αργότερα.

Επρόκειτο για τη δεύτερη προσπάθεια, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην πρώτη προσπάθεια για την επίτευξη διαστημικής πτήσης.

Ο πυραυλικός φορέας δύο ορόφων εκτοξεύτηκε από το πεδίο εκτοξεύσεων Starbase της εταιρίας του Ίλον Μασκ που βρίσκεται κοντά στην Μπόκα Τσίκα στο Τέξας, στη διάρκεια μιας προγραμματισμένης διαστημικής πτήσης 90 λεπτών.

Ωστόσο, η επικοινωνία μεταφοράς δεδομένων από το διαστημικό σκάφος χάθηκε περίπου 10 λεπτά μετά από την εκτόξευσή του, όπως ανακοίνωσε η SpaceX.

«Χάσαμε τα δεδομένα από το δεύτερο στάδιο…, νομίζουμε ότι είναι ενδεχόμενο να χάσαμε το δεύτερο στάδιο», δήλωσε ο Τζον Ίνσπρουκερ παρουσιαστής της απευθείας μετάδοσης της SpaceX.

