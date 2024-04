Σούνακ: Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την απερίσκεπτη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την απερίσκεπτη επίθεση του ιρανικού καθεστώτος κατά του Ισραήλ», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, για την επίθεση των δεκάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που απογειώθηκαν πριν από λίγο από το Ιράν, με σκοπό να πλήξουν στόχους στο Ισραήλ.

«Το Ιράν απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι αποφασισμένο να σπείρει το χάος στην ίδια του την πατρίδα», τόνισε ο Σούνακ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

