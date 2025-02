Σουηδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο με πέντε τραυματίες

Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πέντε άνθρωποι έπεσαν θύματα πυροβολισμών σε επίθεση σε σχολείο ενηλίκων στην πόλη Όρεμπρο, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης.

«Πέντε άτομα επιβεβαιώνεται ότι πυροβολήθηκαν», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη. «Αυτό θεωρείται προς το παρόν απόπειρα δολοφονίας, εμπρησμός και επιβαρυντικό αδίκημα με όπλα», ανέφεραν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Risbergska για ενήλικες, που βρίσκεται σε μια πανεπιστημιούπολη στην οποία λειτουργούν και άλλα σχολεία, μεταξύ άλλων και για παιδιά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την παρουσία ένοπλων αστυνομικών γύρω από ένα κτίριο. Δεν έχουν τραυματιστεί αστυνομικοί, σύμφωνα με τις Αρχές.

Εκτός από την αστυνομία, ασθενοφόρα, υπηρεσίες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης.

Χώρος για τους τραυματίες έχει στηθεί στην μονάδα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της πόλης.

A school shooting occurred in Orebro, Sweden, with reports of automatic gunfire as a major police operation has launched.



Shots were reported at Risbergska School in central Orebro, and police spokesperson Lars Hedelin confirmed to Expressen that there is a life-threatening… pic.twitter.com/BIIl7t4IS6