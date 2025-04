Σουηδία: Tρεις νεκροί από πυροβολισμούς στην Ουψάλα (vid)

Στους τρεις ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί και σε αρκετούς οι τραυματίες έπειτα από τα πυρά ενόπλου πλησίον κομμωτηρίου στο κέντρο της Ουψάλας, στη Σουηδία, την Τρίτη (29/04), όπως μετέδωσαν τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία αναζητά έναν ύποπτο δράστη.

Σύμφωνα με το Reuters, σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε κλήσεις από μέλη του κοινού που άκουσαν θορύβους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία έχει αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή και έχει ξεκινήσει έρευνα.

«Αρκετοί άνθρωποι έχουν βρεθεί με τραύματα που υποδηλώνουν πυροβολισμούς», ανέφερε η ανακοίνωση. Ένα τοπικό νοσοκομείο αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση των τραυματιών.

Οι πυροβολισμοί συνέβησαν την παραμονή της ανοιξιάτικης γιορτής Walpurgis, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος κόσμου στους δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Φεβρουάριο 2025, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σουηδική πόλη Όρεμπρο στην πιο πολύνεκρη μαζική δολοφονία που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, κατά την οποία ένας 35χρονος άνεργος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών και καθηγητών σε ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η Σουηδία υποφέρει από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία. Η δεξιά μειονοτική κυβέρνηση της σκανδιναβικής χώρας ήρθε στην εξουσία το 2022 με την υπόσχεση να αντιμετωπίσει τη βία που σχετίζεται με συμμορίες. Έχει αυστηροποιήσει τους νόμους και έχει δώσει περισσότερες εξουσίες στην αστυνομία, ενώ μετά τους πυροβολισμούς στο Όρεμπρο δήλωσε ότι θα επιδιώξει την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων.