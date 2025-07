Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία

Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς παγκοσμίως, μεγέθους 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το πρωί της Τετάρτης την ανατολική Ρωσία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε μια από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, ανοιχτά της Χερσονήσου Καμτσάτκα.

Ο σεισμός προκάλεσε άμεσες προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ολόκληρο τον Ειρηνικό, με τις μνήμες να επιστρέφουν στις τραγωδίες του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό και του 2011 στην Ιαπωνία. Ωστόσο, παρά τις μαζικές εκκενώσεις σε πολλές παράκτιες περιοχές και την αυξημένη επιφυλακή, το τσουνάμι που ακολούθησε αποδείχθηκε λιγότερο καταστροφικό απ’ ό,τι αρχικά φοβούνταν οι κατά τόπους Αρχές.

Η γεωλογική εξήγηση πίσω από τον σεισμό

Η Καμτσάτκα βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς», ένα τόξο ενεργών τεκτονικών πλακών, που εκτείνεται γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό και ευθύνεται για το 80% των σεισμών παγκοσμίως, σύμφωνα με το Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Εκεί, η Ειρηνική τεκτονική πλάκα κινείται βορειοδυτικά με ρυθμό περίπου 8 εκατοστά τον χρόνο, συγκρουόμενη με τη μικροπλάκα Οχότσκ.

Όπως εξηγεί το BBC, η Ειρηνική πλάκα, αποτελούμενη από πυκνά ωκεάνια πετρώματα, επιχειρεί να βυθιστεί κάτω από την ελαφρύτερη μικροπλάκα. Καθώς βυθίζεται, θερμαίνεται και λιώνει, αλλά η διαδικασία αυτή δεν είναι ομαλή. Οι δύο πλάκες συχνά μπλοκάρονται, με αποτέλεσμα η μία να "σέρνει" την άλλη προς τα κάτω, συσσωρεύοντας τεράστια ενέργεια για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Όταν η ενέργεια αυτή απελευθερώνεται απότομα, προκαλείται ένας μεγαθραυσματικός σεισμός, γνωστός διεθνώς ως «megathrust earthquake».

«Σε τόσο μεγάλους σεισμούς, το ρήγμα δεν περιορίζεται σε ένα σημείο, αλλά εκτείνεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα» εξηγεί ο δρ Στίβεν Χικς, λέκτορας σεισμολογίας στο University College του Λονδίνου. «Η τεράστια αυτή μετατόπιση εξηγεί το υψηλό μέγεθος». Αντίστοιχοι μεγασεισμοί είχαν σημειωθεί στη Χιλή (1960, 9,5 Ρίχτερ), την Αλάσκα (1964, 9,2), τη Σουμάτρα (2004, 9,1) και την Ιαπωνία (2011, 9,1).

Η Καμτσάτκα έχει μακρά ιστορία ισχυρών σεισμών: το 1952, σεισμός μεγέθους 9 Ρίχτερ είχε χτυπήσει μόλις 30 χιλιόμετρα μακριά από το σημερινό επίκεντρο, σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία (USGS).

Λήξη συναγερμού για τα Νησιά Μαρκέσας

Οι Aρχές της Γαλλικής Πολυνησίας ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι στα Νησιά Μαρκέσας, λέγοντας ότι οι κάτοικοι που είχαν εκκενώσει τις παράκτιες περιοχές μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Τα παλιρροϊκά κύματα που έφτασαν στο αρχιπέλαγος μετά τον σεισμό των 8,8 βαθμών στην Καμτσάτκα της Ρωσίας ήταν πολύ μικρότερα απ’ όσο φοβούνταν αρχικά οι τοπικές αρχές. Η Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στη Γαλλική Πολυνησία ανέφερε ότι τα κύματα έφτασαν το 1,5 μέτρο, πολύ κάτω από την πρόβλεψη των 4 μέτρων.

Μικρότερα παλιρροϊκά κύματα αναμένονται και τις επόμενες ώρες.

Αρκετές ώρες πριν φτάσουν τα πρώτα κύματα, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να καταφύγουν σε «ασφαλείς ζώνες» με μεγάλο υψόμετρο ή στην ενδοχώρα των νησιών και να μείνουν εκεί μέχρι να αρθεί ο συναγερμός.

Το Νούκου Χίβα είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά Μαρκέσας και απέχει 1.400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ταϊτής, που αποτελεί επίσης τμήμα της Γαλλικής Πολυνησίας.

Στα άλλα νησιά τα κύματα δεν αναμένεται να ξεπεράσουν σε ύψος τα 30 εκατοστά και δεν χρειάστηκε να εκκενωθούν περιοχές. Πάντως, ζητήθηκε από τους κατοίκους να μην πλησιάζουν στις ακτές και στις εκβολές ποταμών.

Τα Νησιά Μαρκέσας είναι μια από τις πιο απομονωμένες περιοχές του κόσμου. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται στις 9.500, σύμφωνα με την απογραφή του 2022. Τα πέντε αρχιπελάγη της Γαλλικής Πολυνησίας αποτελούνται από 118 νησιά, η συνολική επιφάνεια των οποίων δεν ξεπερνά τα 4.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Παγκόσμια ανησυχία

Η πρώτη περιοχή που χτυπήθηκε με κύματα τσουνάμι ήταν η ρωσική επαρχία στη χερσόνησο, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ενώ κύματα δέχθηκαν η Ιαπωνία, η Χαβάη και αρκετές ακτές στην Καλιφόρνια.

Yπενθυμίζεται ότι, το τσουνάμι έχει φτάσει στην Αλάσκα, τη Χαβάη, την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Ουάσινγκτον. Στη Χαβάη, που είχε αρχικά το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, προτού αυτό υποβαθμιστεί, το πιο μεγάλο κύμα καταγράφηκε στη νότια ακτή του Μάουι και είχε ύψος 1,74 μέτρα.

Νωρίτερα, ωστόσο, οι ρωσικές αρχές ακύρωσαν τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι για την Χερσόνησο της Καμτσάτκα και την πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα των νήσων Κουρίλων, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Από την άλλη, η Χιλή αναβάθμισε την προειδοποίηση για τσουνάμι. Η εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της χώρας ανακοίνωσε ότι προχωρά στην εκκένωση εκατοντάδων ανθρώπων και ότι τα σχολεία έχουν κλείσει σε μεγάλο μέρος της ακτής.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Κολομβία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές περιοχές κατά μήκος της ακτής της

Αναφορικά με τις ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή ο μόνος ενεργός συναγερμός για τσουνάμι είναι στις ακτές της βόρειας Καλιφόρνια.

Στην περιοχή Σέβερο - Κουρίλσκ της Ρωσίας, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την πρόσκρουση των κυμάτων στην ακτή, τα οποία έσπασαν τις αγκυροβόλιες των σκαφών και παρέσυραν εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης TASS και βίντεο από τον τόπο του συμβάντος.

Με τη σειρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τον σημερινό ισχυρό σεισμό στα ανοικτά της Καμτσάτκα, κάτι που απέδωσε στη γερή κατασκευή των κτιρίων και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων προειδοποίησης.

Σκηνές χάους στην Χαβάη

Στη Χαβάη υπήρξαν νωρίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς οι άνθρωποι έσπευσαν να εκκενώσουν τις περιοχές μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το Sky News, μετεωρολόγος εξήγησε ότι κάθε πολιτεία αντιμετώπισε προβλήματα κυκλοφορίας κατά την εκκένωση, προσθέτοντας: «Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πολύς πανικός στο νησί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βάζουν τα παιδιά τους για ύπνο και ελπίζουν για το καλύτερο όταν ξυπνήσουν το πρωί».

Πηγή: AP Photo

Πηγή: AP Photo

Πηγή: AP Photo

Πηγή: AP Photo

RIA: Το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας άρχισε να εκρήγνυται

Την ίδια ώρα, το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι που βρίσκεται στη χερσόνησο της Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας άρχισε να εκρήγνυται μετά το ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στον Ειρηνικό, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Following an earthquake in Kamchatka, the Klyuchevskaya Sopka volcano began erupting



Klyuchevskaya Sopka is the tallest and one of the most active volcanoes in Eurasia (4,750 m), located in Kamchatka. pic.twitter.com/hwGSwrdPpD — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2025

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, καυτή λάβα ρέει προς τα κάτω στη δυτική πλαγιά. Μια ισχυρή λάμψη είναι ορατή πάνω από το ηφαίστειο και ακούγονται εκρήξεις.

Την περασμένη εβδομάδα, οι διασώστες συνέστησαν να μην επισκέπτονται το ηφαίστειο, καθώς και πολλά άλλα ηφαίστεια, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας που είχε καταγραφεί.

Το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι, που έχει ύψος 4. 850 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στην περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι. Η τελευταία φορά που εξερράγη ήταν τον Απρίλιο του 2025.

ΔΟΑΕ: Καμία ένδειξη για επίπτωση στην ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων στον Ειρηνικό

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι οι αρχικές αναφορές δεν δείχνουν κανένα αντίκτυπο στην ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού.

Σημειώνεται ότι, ο οργανισμός παρενέβη για να διαλύσει τις ανησυχίες, λόγω των όσων συνέβησαν το 2011, όταν σεισμός 9 Ρίχτερ παρέλυσε τα εφεδρικά συστήματα του πυρηνικού εργοστασίου Φουκουσίμα Νταΐτσι, οδηγώντας στην κήρυξη πυρηνικής έκτακτης ανάγκης από την ιαπωνική κυβέρνηση.

IAEA is in contact with Japan national authorities about 8.8 magnitude earthquake off Russia's east coast & resulting tsunami. Initial reports indicate no safety impact for nuclear power plants along Pacific coast. ALPS treated water discharge halted in line w/ safety protocols. pic.twitter.com/B6xcJqS1uq — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 30, 2025

Ιαπωνία: 2 εκατ. άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους

Στην Ιαπωνία, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους, καθώς τα κύματα έπληξαν μεγάλο μέρος των βόρειων και ανατολικών ακτών. Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ορισμένες περιοχές της Ιαπωνίας είχαν μετατραπεί σε συμβουλές, αλλά παρέμεναν σε ισχύ στις περιοχές Χοκάιντο και Τοχόκου.

Τόσο οι Φιλιππίνες όσο και η Ινδονησία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι, με τις Φιλιππίνες να τις ακυρώνουν αργότερα.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι που είχε εκδοθεί για το Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους ακυρώθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ στο Γκουάμ, η οποία ανέφερε επίσης ότι οι περιοχές της Μικρονησίας είναι επίσης ασφαλείς.

Στη Χιλή, το Εθνικό Σύστημα Συναγερμού Τσουνάμι ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι για όλες τις ακτές της χώρας. Το πολεμικό ναυτικό του Περού δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Το Ωκεανογραφικό και Ανταρκτικό Ινστιτούτο του Ισημερινού ανέφερε ότι οι Νήσοι Γκαλαπάγκος – ένα σημαντικό κέντρο βιοποικιλότητας και άγριας ζωής που δεν υπάρχει πουθενά αλλού – ενδέχεται να δεχθούν ένα κύμα ύψους 1,4 μέτρων μέχρι τις 9 π.μ. τοπική ώρα.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι που εκτείνεται από την Ενσενάντα, στη βορειοδυτική ακτή του Μεξικού, έως την κεντρικοαμερικανική χώρα του Παναμά.

Τι συμβαίνει σε Ρωσία, Χαβάη, Καλιφόρνια και Ιαπωνία

Το τσουνάμι ήδη πλημμύρισε την πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στο βόρειο τμήμα του ρωσικού αρχιπελάγους που είναι γνωστό με την ονομασία Κουρίλες νήσοι, σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της ρωσικής ομοσπονδίας. Το ύψος των κυμάτων του τσουνάμι στην πόλη Σεβέρο-Κουρίλσκ της Ρωσικής Ειρηνικής υπερέβη τα τρία μέτρα, ενώ το ισχυρότερο έφτασε τα πέντε μέτρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Τετάρτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος του Σεβεροκουρίλσκ, Αλεξάντερ Οβσιάνικοφ, δήλωσε ότι η πόλη, η οποία βρίσκεται στη χερσόνησο, πλημμύρισε από τέσσερα κύματα τσουνάμι, τα οποία παρέσυραν αλιευτικά σκάφη στη θάλασσα και πλημμύρισαν ένα εργοστάσιο επεξεργασίας. Η παροχή ρεύματος διακόπηκε και οι αρχές έλεγχαν το δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά τις πλημμύρες.

Φόβοι για κύματα ύψους 4 μέτρων στη Γαλλική Πολυνησία

Οι αρχές στη Γαλλική Πολυνησία αναθεώρησαν την προειδοποίηση για τσουνάμι για το αρχιπέλαγος των Νήσων Μαρκέζας, λέγοντας ότι κύματα ύψους έως και 4 μέτρων θα μπορούσαν να φτάσουν στα νησιά Ουά Χούκα, Νούκου Χίβα και Χίβα Όα κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τρίτη έως την Τετάρτη.

Προηγούμενη προειδοποίηση ανέφερε ότι κύματα ύψους έως και 2,2 μέτρων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα νησιά.

Νωρίτερα την Τετάρτη, οι Γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις στη Γαλλική Πολυνησία δήλωσαν ότι βρίσκονται «σε επιφυλακή ως προληπτικό μέτρο» για να βοηθήσουν σε τυχόν πιθανές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ή ιατρικής εκκένωσης.

Η Γαλλική Πολυνησία είναι ένα ημιαυτόνομο γαλλικό έδαφος, ένα τεράστιο αρχιπέλαγος που αποτελείται από 118 νησιά. Εκτείνεται σε περισσότερα από 5,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα του νότιου Ειρηνικού Ωκεανού.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις Κουρίλες νήσους

Οι ρωσικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νησιά Κουρίλες. Μετά το τσουνάμι, η κύρια πόλη των νησιών, το αλιευτικό λιμάνι Σεβεροκουρίλσκ, χτυπήθηκε από πολλά κύματα και πλημμύρισε.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι κύματα ύψους τριών μέτρων έπληξαν την πόλη.

Τα νησιά αποτελούν σημείο διαμάχης με την Ιαπωνία, η οποία διεκδικεί εδαφικά δικαιώματα σε τέσσερα από αυτά.

Η Σοβιετική Ένωση είχε καταλάβει τα νησιά τις τελευταίες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και η διαμάχη εμπόδισε τις χώρες να υπογράψουν συνθήκη ειρήνης.

Στη Ρωσία, ο σεισμός στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χώρας προκάλεσε ζημιές σε ορισμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός νηπιαγωγείου που κατέρρευσε - αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κύματα τσουνάμι άρχισαν να φτάνουν λίγο αργότερα, με αρκετά να πλήττουν την περιοχή Σεβέρο-Κουρίλσκ στο νότιο άκρο της ανατολικής χερσονήσου Καμτσάτκα της χώρας.

Η περιοχή έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS, επικαλούμενο τις αρχές. Βίντεο δείχνουν νερό να ορμάει ανάμεσα σε κτίρια, να καταστρέφει βιομηχανικές υποδομές και να παρασύρει μεγάλα συντρίμμια.

Οι αρχές της Κίνας εξέδωσαν σήμερα έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τον κίνδυνο τσουνάμι να πλήξει πολλές περιοχές κατά μήκος της ανατολικής ακτογραμμής.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τα πρώτα κύματα του τσουνάμι έχουν φτάσει ήδη στην Αλάσκα και τη Χαβάη. «Κύματα τσουνάμι πλήττουν τη Χαβάη», αναφέρει το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού, προσθέτοντας ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την προστασία ζωών και περιουσιών.

Τα πρώτα κύματα έπληξαν τη Χαβάη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανά κύματα τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ήρθη η προειδοποίηση για εκκένωση της Χαβάης

Οι κάτοικοι του νησιού ενημερώθηκαν ότι είναι ασφαλές να επιστρέψουν στις περιοχές που είχαν εκκενωθεί προηγουμένως.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) υποβάθμισε την προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μια προειδοποίηση αναφέρει ότι ορισμένες περιοχές παραλιών και λιμανιών ενδέχεται να πλημμυρίσουν και οι παλίρροιες παραμένουν επικίνδυνες.

Αλλά αυτό σημαίνει επίσης, δήλωσε ο Υποστράτηγος Λόγκαν, ότι «όσοι έχουν εκκενώσει μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους».

Πρόσθεσε ότι αργότερα μπορεί να εκδοθεί «έγκριση».

Φάνηκαν τα πρώτα κύματα σε Καλιφόρνια και Όρεγκον

Η Καλιφόρνια άρχισε να βλέπει τα πρώτα κύματα τσουνάμι με αυξημένα επίπεδα νερού στην Κρέσεντ Σίτι, στη Βόρεια Καλιφόρνια, κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον.

Ένα κύμα άνω του 30 εκατοστών έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ σύντομα αναμένονται περισσότερα κύματα.

Η πόλη βρίσκεται κατά μήκος μιας έκτασης 160 χιλιομέτρων των ακτών της Βόρειας Καλιφόρνιας, η οποία βρίσκεται υπό προειδοποίηση για τσουνάμι, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Αυτή η περιοχή βρίσκεται υπό αυξημένο κίνδυνο τσουνάμι επειδή η μοναδική υποθαλάσσια γεωγραφία της έχει την ικανότητα να «διοχετεύει την ενέργεια των κυμάτων», σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η υπόλοιπη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ βρίσκεται υπό προειδοποίηση για τσουνάμι.

Τα μεγαλύτερα κύματα τσουνάμι μέχρι στιγμής έχουν παρατηρηθεί στις περιοχές:

Arena Cove, Καλιφόρνια: 48,7 εκ.

Crescent City, Καλιφόρνια: 48 εκ.

Monterey, Καλιφόρνια: 48 εκ.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι παραμένει σε ισχύ για τις βόρειες ακτές της Καλιφόρνια.

Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι παραμένουν σε ισχύ για την υπόλοιπη ακτή της Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της Περιοχής του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, της ακτής του Όρεγκον και της ακτής της Ουάσινγκτον.

Επικίνδυνα ρεύματα και πρόσθετες εξάρσεις είναι πιθανές για ώρες μετά τα αρχικά κύματα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία συμβουλεύει τους ανθρώπους να μένουν μακριά από παραλίες, λιμάνια και προβλήτες μέχρι να αρθούν οι συναγερμοί.

Το κέντρο πρόληψης τσουνάμι του κινεζικού υπουργείου Φυσικών Πόρων προειδοποίησε ότι το τσουνάμι «θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Κίνας», εξήγησε το ίδιο στο δελτίο του.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, ο πληθυσμός της οποίας απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

❗️🌊🌐 - New images from Severo-Kurilsk, a city in Russia's far east, show the aftermath of flooding caused by a tsunami, which began to recede this afternoon.



The port sustained significant damage due to complete inundation.



Meanwhile, traffic chaos persists in Hawaii as… pic.twitter.com/078WRo3ZEo — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 30, 2025

Στην Ιαπωνία, κύματα τσουνάμι πλήττουν ήδη πολλά μέρη της ανατολικής ακτής, από το βορειότερο νησί Χοκάιντο μέχρι μεγάλο μέρος του κύριου νησιού Χονσού - συμπεριλαμβανομένων κοντά στην Μητροπολιτική Περιοχή του Τόκιο.

Ένα κύμα τσουνάμι μεγέθους 1,3 μέτρων παρατηρήθηκε στο λιμάνι Κούτζι στην περιφέρεια Ιβάτε, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα κύματα τσουνάμι εντείνονται, ανέφερε η υπηρεσία.

Περισσότεροι από 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι σε 21 νομούς βρίσκονται υπό τοπικές οδηγίες απομάκρυνσης με φωτογραφίες να δείχνουν ορισμένους στο Χοκάιντο να βρίσκουν καταφύγιο σε στέγη κτιρίου.

Στον Ειρηνικό, πολλά άλλα μέρη έχουν επίσης εκδώσει οδηγίες, προειδοποιήσεις και επιφυλάξεις για τσουνάμι - συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Χιλής, του Περού, του Ισημερινού, του Μεξικού, του Παναμά και της Ταϊβάν.

Παράλληλα, απευθείας πλάνα της ιαπωνικής τηλεόρασης εικόνιζαν κόσμο να φεύγει, με αυτοκίνητα ή με τα πόδια, προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, ειδικά στη βόρεια νήσο Χοκάιντο, όπου παρατηρήθηκε ένα πρώτο τσουνάμι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

Τι ανέφεραν οι πρώτες εκτιμήσεις

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS) αρχικά έκανε λόγο για σεισμό 8 βαθμών, κατόπιν αναθεώρησε την εκτίμησή του προς τα πάνω, στους 8,7 και τελικά στους 8,8 βαθμούς. Η δόνηση καταγράφτηκε στις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σε βάθος 20,7 χιλιομέτρων, στον θαλάσσιο χώρο περίπου 126 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.

Η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK διέκοψε το κανονικό πρόγραμμά της κι άρχισε να καλύπτει τις εξελίξεις ζωντανά, με παρουσιαστή της να παρακαλεί τους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών: «απομακρυνθείτε εσπευσμένα για να σώσετε τις ζωές σας».

Japan right now as Tsunami waves begin. pic.twitter.com/3d0Ga8HoQ7 — 🅽🅴🆁🅳🆈 (@Nerdy_Addict) July 30, 2025

Εργαζόμενοι παρόντες στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα (ανατολική Ιαπωνία), όπου έγινε το ένα από τα δυο σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, το 2011, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, ανακοίνωσε η TEPCO, η διαχειρίστρια εταιρεία.

Τα τσουνάμι πλήττουν επανειλημμένα και η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες να μην βγουν στη θάλασσα και «να μην πλησιάζουν τις ακτές ως την άρση του συναγερμού». Η υπηρεσία αρχικά προέβλεπε πως τα κύματα θα έφταναν το 1 μέτρο, κατόπιν αναθεώρησε εκτιμώντας πως μπορεί να φθάσουν ως και τα 3 μέτρα.

Κάποιες σιδηροδρομικές συνδέσεις ανεστάλησαν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι παρότρυνε και αυτός τους κατοίκους περιοχών που αφορούν τα έκτακτα προειδοποιητικά δελτία να φύγουν προς ασφαλείς τοποθεσίες ή κτίρια.

Οι προειδοποιήσεις αφορούν όλες τις βόρειες και ανατολικές ακτές ως ακόμη και την Οσάκα, νότια, όπως και μικρά, περιφερειακά νησιά. Στο Τόκιο και στην Οσάκα προβλέπονταν κύματα ως και 1 μέτρου.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) εκτίμησε πως υπήρχε ενδεχόμενο να πλήξουν «επικίνδυνα» σεισμογενή θαλάσσια κύματα τις ακτές στις πολιτείες Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσιγκτον, στη Χαβάη, στο Γκουάμ και αλλού. Η ίδια πηγή εκτίμησε πως διέτρεχαν κίνδυνο οι ακτές του Ισημερινού.

Είναι εξάλλου πιθανά κύματα ύψους 1-3 μέτρων, στις ακτές της Χιλής, της Κόστα Ρίκα, της γαλλικής Πολυνησίας κ.ά., πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στην πολιτική προστασία να φροντίσει να απομακρυνθεί ο πληθυσμός από τις ακτές. Το Πολεμικό Ναυτικό προειδοποίησε ακόμη πως έπρεπε να αναμένονται «πολύ ισχυρά ρεύματα στις εισόδους λιμένων» από την πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια (βορειοδυτικά) ως την Τσιάπας (νότια).

Προειδοποιήσεις για κύματα 1 μέτρου εκδόθηκαν επίσης από την Αυστραλία ως την Κολομβία, από τις Φιλιππίνες ως τη Νέα Ζηλανδία, από τα νησιά Τόγκα ως την Ταϊβάν και στην Ινδονησία.

Οι Φιλιππίνες ειδικά κάλεσαν τους κατοίκους στα παράλια να φύγουν προς το εσωτερικό, προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, καθώς ανέμενε τσουνάμι ύψους ως και 1 μέτρου από τις 08:20 ως τις 09:40 (ώρες Ελλάδας), ενώ κάλεσε τους αλιείς που βρίσκονται στη θάλασσα να παραμείνουν σε ύδατα με μεγάλο βάθος.

Τουλάχιστον έξι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ανάμεσά τους δυο πολύ ισχυρές, 6,9 και 6,3 βαθμών, καταγράφτηκαν μετά τον κύριο σεισμό, σύμφωνα με το USGS. Ρώσοι σεισμολόγοι στην Καμτσάτκα προειδοποίησαν πως δεν μπορούν να αποκλειστούν μετασεισμοί ως ακόμη και 7,5 βαθμών μέσα στον επόμενο ένα μήνα.

Την 20ή Ιουλίου, σεισμός 7,4 βαθμών, που ακολουθήθηκε από πολλές μετασεισμικές δονήσεις, καταγράφτηκε επίσης στα ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές ή θύματα.

Ο σημερινός σεισμός προκάλεσε μόνο μερικούς ελαφριούς τραυματισμούς στη Ρωσία, τουλάχιστον κατά τις τοπικές αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνο φοβερού σεισμού 9 βαθμών τον Νοέμβριο του 1952, ο οποίος προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε όλο τον Ειρηνικό, επισήμανε το USGS.

Στο υπέδαφος της χερσονήσου Καμτσάτκα τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες του Ειρηνικού και της βόρειας Αμερικής, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή έχει από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Η ρωσική χερσόνησος, που χωρίζει τη θάλασσα του Άχοτσκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι από τις περιοχές «που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στους σεισμούς στον κόσμο», όπως το θέτει το USGS.

Από το 1900, έχουν καταγραφεί επτά πολύ ισχυροί σεισμοί –μεγέθους ίσου ή υψηλότερου από τους 8,3 βαθμούς– κατά μήκος της χερσονήσου αυτής.