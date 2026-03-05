Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την απειλή για αμερικανικούς, εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους και για Ιρανούς αντιφρονούντες στη Σουηδία, δήλωσε σήμερα στο AFP ο επικεφαλής της Σουηδικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (Säpo).

Συγκεκριμένα, η κατάσταση ασφαλείας στη Σουηδία, η οποία έχει ήδη επηρεαστεί από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από τις 28 Φεβρουαρίου, την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με την Säpo.

«Η απειλή θεωρείται ότι αυξάνεται, κυρίως κατά των αμερικανικών, εβραϊκών, ισραηλινών ή ιρανικών συμφερόντων ή των (Ιρανών) αντιφρονούντων, αντί να στρέφεται κατά της ίδιας της Σουηδίας», δήλωσε ο Φρέντρικ Χάλστρομ, ο επικεφαλής επιχειρήσεων της Säpo.

«Αναφέρομαι σε αντιφρονούντες των οποίων η επιρροή είναι τέτοια που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σοβαρή απειλή για το ιρανικό καθεστώς», πρόσθεσε. «Οι διαδηλώσεις δεν αποτελούν συγκεκριμένη απειλή, αλλά πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση», είπε απευθυνόμενος στην ιρανική διασπορά.

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τον κυβερνοχώρο και παραβιάζει τηλέφωνα και υπολογιστές για να παρακολουθεί άλλους. Και αυτή η παρακολούθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια μορφή επιρροής», σύμφωνα με τον ίδιο.

Η Τεχεράνη θεωρείται επίσης ύποπτη από τη Σουηδία για στρατολόγηση νεαρών μελών συμμοριών για να διαπράξουν πράξεις βίας κατά του Ισραήλ σε σουηδικό έδαφος, κάτι που το Ιράν αρνείται.

Το Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία χαρακτηρίζονται από τις σουηδικές υπηρεσίες ασφαλείας κύριες απειλές για τη χώρα.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή