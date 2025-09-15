Σουηδία: Αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 18% το 2026

Η σουηδική κυβέρνηση θα αυξήσει τα κονδύλια για τις ένοπλες δυνάμεις κατά 26,6 δισ. κορώνες (2,87 δισ. δολάρια) στον επικείμενο προϋπολογισμό για το 2026, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

«Κάνουμε τώρα το επόμενο μεγάλο βήμα στον εξοπλισμό της σουηδικής άμυνας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό της άμυνας κατά 100 δισ. κορώνες από το 2022. Είναι κάτι άνευ προηγουμένου, εκτός αν επιστρέψουμε στις χειρότερες ημέρες του Ψυχρού Πολέμου», είπε.

Η δεξιά κυβερνητική συμμαχία, η οποία κατέχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αναμένεται να υποβάλει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει 18% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2025 και θα ανεβάσει τις αμυντικές δαπάνες της Σουηδίας στο 2,8% του ΑΕΠ το 2026, φέρνοντάς τις πιο κοντά στον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για 3,5% του ΑΕΠ για τις βασικές αμυντικές δαπάνες.

Η κυβέρνηση αναμένει ότι οι δαπάνες θα φτάσουν το 3,1% το 2028.

Τα πρόσθετα κονδύλια θα δαπανηθούν για νέο υλικό, όπως αεράμυνα, πυραυλικό πυροβολικό, πολεμικά πλοία και τακτικά μεταγωγικά αεροσκάφη, ενώ θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αύξηση των μισθών των αξιωματικών και των στρατευσίμων.