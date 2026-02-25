Σουδάν: Ο ΟΗΕ επιβάλλει κυρώσεις σε τέσσερις διοικητές των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης για θηριωδίες στην Ελ-Φάσερ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον τεσσάρων Σουδανών παραστρατιωτικών διοικητών για θηριωδίες που διαπράχθηκαν κατά την κατάληψη της πόλης Ελ-Φάσερ στο Νταρφούρ τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για υψηλόβαθμους αξιωματικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), τους οποίους η Ανεξάρτητη Αποστολή Διερεύνησης Γεγονότων του ΟΗΕ στο Σουδάν κατηγορεί για «πράξεις γενοκτονίας» κατά την πολιορκία και την κατάληψη της Ελ-Φάσερ από τους παραστρατιωτικούς.

Οι αξιωματικοί είναι ο Ελφατέχ Αμπντουλάχ Ιντρίς Άνταμ, στρατηγός των RSF, ο Γκέντο Χαμντάνε Αχμέντ Μοχάμεντ και ο Τιτζάνι Ιμπραήμ Μούσα Μοχάμεντ, διοικητές μονάδων κατά την πτώση της πόλης, και ο Αμπντελραχίμ Χαμντάνε Ντάγκλο, αδελφός του αρχηγού των RSF.

Από τον Απρίλιο του 2023, ο πόλεμος μεταξύ των RSF και του σουδανικού στρατού έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, πυροδοτώντας αυτό που ο ΟΗΕ αποκαλεί «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Οι RSF πολιόρκησαν την Ελ-Φάσερ, την τελευταία μεγάλη πόλη στο Νταρφούρ που βρισκόταν ακόμη εκτός ελέγχου τους, για 18 μήνες πριν πέσει στα χέρια τους τον περασμένο Οκτώβριο.

Αυτή η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την αποστολή διερεύνησης γεγονότων του ΟΗΕ, «τρεις ημέρες απόλυτης φρίκης», που χαρακτηρίστηκαν από εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, συστηματική σεξουαλική βία και μαζικές συλλήψεις, με κύριο στόχο τον πληθυσμό της Ζαγκάουα, μια μη αραβική κοινότητα.

Ο αδελφός του διοικητή των RSF εμφανίζεται σε βίντεο να δίνει «άμεσες εντολές στους μαχητές του να μη συλλαμβάνουν αιχμαλώτους αλλά να σκοτώνουν τους πάντες», διευκρινίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτός ο αξιωματικός υπόκειται ήδη σε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρεις άλλοι αξιωματικοί έγιναν στόχος κυρώσεων των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα για τον ρόλο τους στις «εθνοτικές δολοφονίες, τα βασανιστήρια και τη σεξουαλική βία» που διαπράχθηκαν στην Ελ-Φάσερ.

Ο Ελφατέχ Αμπντουλάχ Ιντρίς Άνταμ, με το παρατσούκλι Αμπού Λούλου, εμφανίζεται σε «βίντεο που τράβηξε ο ίδιος με τον εαυτό του να χαμογελά και να σκοτώνει ανθρώπους που παρακαλούσαν για το έλεός του» και «σε άλλα βίντεο όπου ηγείται εκτελέσεων που στοχεύουν εθνοτικές ομάδες», σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Μια ειδική επιτροπή αυτού του οργάνου αποφασίζει για θέματα κυρώσεων.

Μετά τον πόλεμο του Νταρφούρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κατά τον οποίο οι πολιτοφυλακές τζάντζαγουιντ—που αναπτύχθηκαν από το Χαρτούμ και από τις οποίες προήλθαν οι RSF—διέπραξαν παρόμοιες θηριωδίες, το Συμβούλιο Ασφαλείας θέσπισε ένα καθεστώς κυρώσεων κατά του Σουδάν το 2005.

Αυτό το καθεστώς περιλαμβάνει εμπάργκο όπλων και ατομικές κυρώσεις, όπως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.