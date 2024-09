Sounion: Νέα επιχείρηση διάσωσης του ελληνόκτητου τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα (pics)

Nέα προσπάθεια διάσωσης του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Sounion» στην Ερυθρά Θάλασσα που παραμένει αγκυροβολημένο 72 ν.μ. δυτικά της Χοντάιντα της Υεμένης, θα επιχειρηθεί από ναυγοσωστικό πλοίο και ένα ρυμουλκό.

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια δύο ρυμουλκών που κινητοποιήθηκαν αρχικά για τη ρυμούλκηση του ελληνόκτητου τάνκερ, το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε ότι ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο, στο οποίο επιβαίνει ειδική ναυαγοσωστική ομάδα με εξειδικευμένο εξοπλισμό, έχει μεταβεί πολύ κοντά στο σημείο. Το ναυαγοσωστικό πλοίο και το ρυμουλκό συνοδεύονται από την ελληνική φρεγάτα Ψαρά και γαλλικό πολεμικό πλοίο, προκειμένου να επιχειρηθεί η διάσωση του Sounion και του φορτίου του.

Η ρυμούλκηση του ελληνόκτητου τάνκερ, που μεταφέρει 150.000 τόνους ιρακινού αργού πετρελαίου με προορισμό τους Αγίους Θεοδώρους, είχε κριθεί προς το παρόν αδύνατη, λόγω της ύπαρξης μικρών εστιών φωτιάς στο κατάστρωμά του από τις 27 Αυγούστου και των υψηλών θερμοκρασιών.

Επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Χούθι δήλωσε ότι η απόφαση να επιτραπεί η απόσυρση του «Sounion» οφείλεται στην ανησυχία για οικολογική καταστροφή, ωστόσο η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για αρκετά πλοία που δέχονται επιθέσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της επιχείρησης «Ασπίδες», το πλοίο είναι αγκυροβολημένο. Δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής πετρελαίου από το φορτίο του.

Για την αποφυγή μιας περιβαλλοντικής καταστροφής, είναι σημαντικό, τονίζεται στην ενημέρωση της επιχείρησης «Ασπίδες», οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς να συνεργαστούν στενά.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για να συνδράμει σε μια νέα επιχείρηση ρυμούλκησης τις επόμενες ημέρες, παρέχοντας προστασία στα ρυμουλκά πλοία.

On 12 September, the MV SOUNION remains on fire after it was attacked in the Red Sea. The vessel is currently anchored, not drifting and there are no signs of an oil spill from the main cargo hold.

