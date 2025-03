Σολτς: Λανθασμένες οι αποφάσεις των ΗΠΑ για νέους δασμούς - Θα απαντήσουμε κατάλληλα

Γρήγορη και κατάλληλη απάντηση υποσχέθηκε ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς στην απόφαση των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ως «λανθασμένη».

Συγκεκριμένα, ο Σολτς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Βερολίνο την Τετάρτη (12/03), τόνισε ότι: «Στο εμπόριο χρειαζόμαστε λιγότερα και όχι περισσότερα εμπόδια και για αυτό θεωρώ λανθασμένες τις αποφάσεις των ΗΠΑ σχετικά με την τελωνειακή πολιτική και θα απαντήσουμε γρήγορα και καταλλήλως, εξετάζοντας τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα».

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομίας Στέφαν Γκάμπριελ Χάουφε είχε ασκήσει έντονη κριτική στην επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ για τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, επισημαίνοντας ότι «δεν κερδίζει πραγματικά κανείς από τέτοιες τελωνειακές διαφορές και για αυτό επικρίνουμε έντονα την ανακοίνωση των νέων αμερικανικών δασμών», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «κατά την άποψή μας δεν αποτελούν έκπληξη».

Αναφερόμενος στα αντίμετρα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Χάουφε σημείωσε ότι «αυτή είναι η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη στιγμή» και χαιρέτισε την απόφαση των Βρυξελλών για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και διάλογο με τις ΗΠΑ. «Αυτό είναι σημαντικό, διότι δεν ενδιαφερόμαστε για μια σύγκρουση δασμών», είπε χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά του, ο Κόστα υπογράμμισε ότι «πρέπει να αποφευχθεί μια κλιμάκωση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ΕΕ «προτείνει μια ανάλογη και επαρκή απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση, η οποία απαιτεί διάλογο και διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ». Η Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για τυχόν εμπορικές ανισορροπίες (…) Ο καλός τρόπος για να λυθούν τα προβλήματα είναι να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις και είμαστε ανοιχτοί σε αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα.

