Σνόουντεν: Χαρούμενος για την απόκτηση της ρωσικής υπηκοότητας

Ο πρώην σύμβουλος της NSA Έντουαρντ Σνόουντεν χαιρέτισε την είδηση ​​ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν του έδωσε ρωσική υπηκοότητα.

Ο Σνόουντεν κατηγορείται για κατασκοπεία και κλοπή κρατικής περιουσίας στις ΗΠΑ επειδή διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα αμερικανικά προγράμματα πληροφοριών και μαζικής παρακολούθησης.

Ο 39χρονος ζούσε εξόριστος στη Μόσχα αφού αρχικά πήγε στο Χονγκ Κονγκ μετά τη δημόσια αποκάλυψη των απόρρητων πληροφοριών το 2013.

Στο μεταξύ, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών στις ΗΠΑ.

Τον Νοέμβριο του 2020 ο Σνόουντεν και η σύζυγός του, Λίντσεϊ Μιλς, υπέβαλαν αίτηση για ρωσική υπηκοότητα, ενώ είχε ήδη λάβει μόνιμη διαμονή στη Ρωσία.

Σε ένα tweet έγραψε: «Μετά από χρόνια χωρισμού από τους γονείς μας, η γυναίκα μου και εγώ δεν έχουμε καμία επιθυμία να χωρίσουμε από τους ΓΙΟΥΣ μας», δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του, της γυναίκας του και των δύο παιδιών τους.

«Μετά από δύο χρόνια αναμονής και σχεδόν δέκα χρόνια εξορίας, λίγη σταθερότητα θα κάνει τη διαφορά για την οικογένειά μου. Προσεύχομαι για ιδιωτικότητα για αυτούς -- και για όλους εμάς», συνέχισε.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our SONS.



After two years of waiting and nearly ten years of exile, a little stability will make a difference for my family. I pray for privacy for them—and for us all. https://t.co/24NUK21TAo pic.twitter.com/qLfp47uzZ4