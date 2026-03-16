Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς λίγο πριν από τις εκλογές

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας κατήγγειλε σήμερα μια «επίθεση στη δημοκρατία» αφού δόθηκαν στη δημοσιότητα, παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Το Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Γιάνεζ Γιάνσα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, μπροστά από τους φιλελεύθερους της κεντροαριστεράς, του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ. Πάντως η ψαλίδα μεταξύ των δύο βασικών αντιπάλων έχει κλείσει τους τελευταίους μήνες.

Στις αρχές Μαρτίου κυκλοφόρησαν, από ανώνυμες πηγές, βίντεο στα οποία συνομιλούν ένας γνωστός Σλοβένος λομπίστας, ένας δικηγόρος, ένας πρώην υπουργός και ένας επιχειρηματίας. Στα βίντεο εμφανίζονται να συζητούν με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις στην κυβέρνηση του Γκόλομπ προκειμένου να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων.

Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους δήλωσαν ότι τους βιντεοσκόπησαν εν αγνοία τους, σε συναντήσεις που είχαν με συνομιλητές οι οποίοι εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι αλλοδαπών επενδυτών και τους χειραγώγησαν για να εκθέσουν την κυβέρνηση.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα, εκπρόσωποι μιας οργάνωσης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχοντας στο πλευρό τους έναν δημοσιογράφο και δύο ερευνητές, είπαν ότι τα βίντεο προέρχονται από την ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Black Cube, που διατηρεί δεσμούς με το SDS του Γιάνσα.

«Πρόκειται για ευθεία επίθεση στην εθνική κυριαρχία μας» είπε η υπουργός Εξωτερικών Τάνια Φάγιον, όταν ρωτήθηκε στις Βρυξέλλες για το θέμα «Πρόκειται για επίθεση στη δημοκρατία», εάν αποδειχθεί ότι επρόκειτο για παρέμβαση από το εξωτερικό», πρόσθεσε.

Ο Νίκα Κόβατς, διευθυντής της οργάνωσης προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Ινστιτούτο 8ης Μαρτίου» είπε ότι τα βίντεο είναι «παρόμοια με εκείνα που κυκλοφόρησαν πριν από τις εκλογές σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου και αποδίδονται κυρίως στην υπηρεσία πληροφοριών Black Cube».

Ο δημοσιογράφος Μπόρουτ Μέκινα, του περιοδικού Mladina, είπε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι ανακάλυψε πως στελέχη της Black Cube επισκέφθηκαν τρεις φορές τη Λιουμπλιάνα, στα τέλη του 2025. Στην τελευταία επίσκεψή τους, στις 22 Δεκεμβρίου, ο Γιάνσα τους δέχτηκε στην έδρα του SDS, υποστήριξε ο δημοσιογράφος, επικαλούμενος πηγές τις οποίες δεν αποκάλυψε.

Το SDS του Γιάνσα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει ακουστά την εταιρεία Black Cube και κατήγγειλε την «άνευ προηγουμένου διαφθορά της αριστερής ελίτ», που αποκαλύφθηκε από τα επίμαχα βίντεο.