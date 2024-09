Sky News: Τα σενάρια για τις μαζικές εκρήξεις βομβητών - 9 νεκροί, 2.750 τραυματίες στο Λίβανο

Η πρωτοφανής μαζική έκρηξη των βομβητών που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ μπορεί να προκλήθηκε από το γεγονός ότι οι συσκευές είχαν χακαριστεί και μετατραπεί σε «απομακρυσμένες βόμβες», ανέφερε ειδικός ασφαλείας στο Sky News.

Υπενθυμίζεται πως οι τραυματίες στο Λίβανο ανέρχονται σε 2.750 - σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό - και οι νεκροί τους εννέα, όταν εξερράγησαν μαζικά βομβητές μελών της Χεζμπολάχ, ενώ στη Συρία, 14 μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν επίσης από την έκρηξη των βομβητών τους, όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο ειδικός ασφαλείας, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι κάποιος θα μπορούσε να είχε αλλοιώσει αυτές τις συσκευές πριν διανεμηθούν - όπως, για παράδειγμα, κρύβοντας εκρηκτικά μέσα τους που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν απομακρυσμένα όταν σταλεί ένα συγκεκριμένο σήμα στη συσκευή», σημειώνει το βρετανικό ειδησεογραφικό μέσο.

Η πηγή είπε ότι «η γενική άποψη που ακούω είναι ότι πρόκειται για μια εντυπωσιακή επίθεση που έγινε εφικτή επειδή η Χεζμπολάχ απομακρύνθηκε από τα κινητά τηλέφωνα και δεν ήταν επαρκώς επιφυλακτική με τις εναλλακτικές συσκευές τους ή την αλυσίδα προμηθευτών τους».

«Φαίνεται πιθανό ότι οι βομβητές που αγοράστηκαν από τα μέλη της Χεζμπολάχ μπορεί να είχαν μετατραπεί σε απομακρυσμένες βόμβες», είπε ο ειδικός ασφαλείας στο Sky News, επισημαίνοντας ότι πρόκειται μόνο για εικασία βάσει της εμπειρογνωμοσύνης του, καθώς δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από τις εκρήξεις.

«Αν όλες συνέβησαν σε παρόμοιο χρονικό πλαίσιο, τότε [πρέπει] να έχουν ενεργοποιηθεί απομακρυσμένα», πρόσθεσε.

Πολλοί υποδεικνύουν ως αιτία των εκρήξεων κάποιου είδους χακαρισματος το οποίο προκάλεσε υπερθέρμανση των μπαταριών των βομβητών, και οδήγησε στις εκρήξεις των συσκευών.

Μία πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι ενδεχόμενη αιτία των εκρήξεων ήταν οι μπαταρίες λιθίου, με τις οποίες λειτουργούν οι βομβητές, με το αιτιολογικό ότι μπορούν να υπερθερμανθούν και να πάρουν φωτιά - ακόμη και να εκραγούν σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν υφίστανται ταχεία αλλαγή θερμοκρασίας.

Ωστόσο, άλλος ειδικός ασφαλείας είπε ακόμα ότι η δύναμη των εκρήξεων - κατά την άποψή του - καθιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν από την υπερθέρμανση των μπαταριών, η οποία είναι μια άλλη πιθανή αιτία που εξετάζεται.

Η πιθανότητα, συνέχισε, να υπήρξε πρόσβαση στις συσκευές εξ αποστάσεως, προκαλώντας υπερθέρμανση και ανάφλεξή τους - απομακρύνεται διότι, όπως τόνισε, «μια μπαταρία τηλεειδοποίησης είναι απίθανο να μπορεί να υπερθερμανθεί αρκετά γρήγορα για να προκαλέσει τέτοιου είδους ζημιά».

Όπως σημείωσε η «πολύ συντονισμένη και ισχυρή έκρηξη», καθώς και «η ταχύτητα με τις οποίες εκδηλώθηκαν υποδηλώνει πως δεν ήταν μια απλή βλάβη», εκτιμώντας ότι πιθανών να «παραποιήθηκαν κάποια στιγμή κατά τη συναρμολόγηση ή στην αλυσίδα εφοδιασμού παραγωγής».

Sky's @AliBunkallSKY takes us through what we know so far about the Hezbollah pager explosions that rocked Lebanon this afternoon.



More: https://t.co/Xd4uKBQBUz pic.twitter.com/rQ9flcNTRr — Sky News (@SkyNews) September 17, 2024

Το τελευταίο σενάριο ως το πιο πιθανόν αναφέρθηκε και από τους ανταποκριτές του BBC. Δηλαδή εσκεμμένα αλλοιώθηκαν οι βομβητές κατά την κατασκευή ή τη μεταφορά τους.

Ένας πρώην εμπειρογνώμονας πυρομαχικών του βρετανικού στρατού, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο BBC ότι οι συσκευές θα μπορούσαν να εμπεριέχουν 10 έως 20 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης μέσα σε κάποιο ψεύτικο ηλεκτρονικό εξάρτημα.

Η θεωρία της επίθεσης μέσω «της εφοδιαστικής αλυσίδας», όπου οι βομβητές παραποιήθηκαν κατά τη διαδικασία κατασκευής και αποστολής.

Ο πρώην αναλυτής πληροφοριών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, είπε στο CNN ότι οι εκρήξεις που εμφανίζονται σε βίντεο που έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο φαίνονται «πολύ μεγάλες για να πρόκειται για μια απομακρυσμένη παρέμβαση που θα υπερφόρτωνε τον βομβητή και θα προκαλούσε έκρηξη της μπαταρίας λιθίου».

Είναι πιο πιθανό, συνέχισε, «τους βομβητές να εμφυτεύτηκαν εκρηκτικά, τα οποία θα πυροδοτούσαν την έκρηξή τους μόνο όταν λάμβαναν ένα συγκεκριμένο μήνυμα».

Οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ απειλούν το Ισραήλ

Στο μεταξύ, έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται πολλά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία προέβη σε μπαράζ απειλών κατά του Ισραήλ. Υπενθυμίζεται πως η Χεζμπολάχ έχει προχωρήσει σε αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ, αναγκάζοντας κατοίκους του να εγκαταλείψουν τα βόρεια σύνορα.

Πιο συγκεκριμένα, η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ σε νέα ανακοίνωσή της ότι είναι «εξ ολοκλήρου υπεύθυνο» για την ταυτόχρονη έκρηξη βομβητών σε μέλη της στον Λίβανο και απείλησε το Ισραήλ ότι «θα λάβει δίκαιη τιμωρία» μετά από «αυτήν την εγκληματική επίθεση» που στοίχισε τη ζωή σε εννιά άτομα και προκάλεσε 2.800 τραυματίες.

Απειλές εξαπέλυσε και ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, ο οποίος κατηγόρησε το Ισραήλ για τη σειρά εκρήξεων στη χώρα, την οποία χαρακτήρισε «εγκληματική». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «κατάφωρη παραβίαση της λιβανέζικης κυριαρχίας».

Ο Μικάτι έκανε λόγο για «εγκληματική πράξη» και κάλεσε «τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να ασκήσει πίεση ώστε να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει την επιθετικότητά του και τις απειλές του και να εφαρμόσει τα διεθνή ψηφίσματα».

Νωρίτερα, εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν σήμερα όταν οι βομβητές που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν εξερράγησαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, δήλωσαν πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η πυροδότηση των βομβητών ήταν η «μεγαλύτερη παράβαση ασφαλείας» που έχει υποστεί η οργάνωση στον πόλεμο με το Ισραήλ που μετράει σχεδόν έναν χρόνο.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει ερωτήματα του Reuters για τις πυροδοτήσεις.

Ειδικότερα, τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από τις ταυτόχρονες εκρήξεις εκατοντάδων βομβητών που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι οι γιοι δύο βουλευτών της Χεζμπολάχ, του Αλί Αμάρ και του Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ.

Οι γιοι ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου ασφαλείας της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ.

Μια ανώτερη πηγή της τρομοκρατικής οργάνωσης είπε στο Reuters πως ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δεν τραυματίστηκε από τις εκρήξεις.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε πως ο Ιρανός πρεσβευτής στον Λίβανο, Μοτζτάμπα Αμανί, τραυματίστηκε σε μία από τις εκρήξεις. Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει την είδηση.

Με τη σειρά της η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε πως ο Ιρανός πρεσβευτής στη Βηρυτό τραυματίστηκε από την έκρηξη ενός βομβητή. «Μας δήλωσε πριν από μερικά λεπτά ότι είναι καλά, έχει τις αισθήσεις τους και ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο», πρόσθεσε η ιρανική τηλεόραση, χωρίς να διευκρινίζει αν ο βομβητής του ανήκε.

BREAKING via Reuters



Hundreds of members of Hezbollah were seriously wounded on Tuesday when the pagers they use to communicate exploded.



Here is one video of one of the pager explosions. pic.twitter.com/UDepHvkkEe — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 17, 2024

Οι βομβητές που εξερράγησαν ήταν οι πιο σύγχρονες συσκευές που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ τους τελευταίους μήνες, δήλωσαν τρεις πηγές στο AFP.

Σύμφωνα με πηγές από τον Λίβανο, που μίλησαν σε ΜΜΕ, πρόκειται για κυβερνοεπίθεση με malware που έκανε τους βομβητές να θερμαίνονται υπερβολικά και να εκρήγνυνται. Μάλιστα, αναφέρεται σε ρεπορτάζ, κάποιοι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ένιωσαν τον βομβητή τους να θερμαίνεται και τον αφαίρεσαν, πριν εκραγεί.

זירת הפיצוץ בביירות, היום pic.twitter.com/miDyxYsRyX — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) September 17, 2024

Το κύμα των εκρήξεων κράτησε περίπου μία ώρα μετά τις αρχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν γύρω στις 3:45 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Δυνάμεις των λιβανικών υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας ανέφεραν ότι ένας αριθμός συσκευών ασύρματης επικοινωνίας πυροδοτήθηκε σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ιδιαίτερα στα νότια προάστια της Βηρυτού προκαλώντας τραυματισμούς.

Dozens of Hezbollah fighters have had radio transmitters explode in their pockets



They fear that Israeli intelligence agents hacked into the devices and somehow caused them to detonate. pic.twitter.com/XZK6RimB3R — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2024

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει συνεχώς πυραύλους εναντίον κατοικημένων περιοχών του Ισραήλ, μετά από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους στο βόρειο Ισραήλ.