Λίβανος: 8 νεκροί και 2.750 τραυματίες από εκρήξεις βομβητών σε μέλη της Χεζμπολάχ (vid)

Τουλάχιστον 2.750 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν σήμερα όταν οι βομβητές που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν εξερράγησαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, δήλωσαν πηγές ασφαλείας στο Reuters, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για οκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα 16χρονο κορίτσι.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η πυροδότηση των βομβητών ήταν η «μεγαλύτερη παράβαση ασφαλείας» που έχει υποστεί η οργάνωση στον πόλεμο με το Ισραήλ που μετράει σχεδόν έναν χρόνο.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει ερωτήματα του Reuters για τις πυροδοτήσεις.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από τις ταυτόχρονες εκρήξεις εκατοντάδων βομβητών που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Δύο πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς ήταν και ο γιος βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Η λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ ότι είναι «εξ ολοκλήρου υπεύθυνο» για την ταυτόχρονη έκρηξη βομβητών μελών της οργάνωσης στον Λίβανο. Σε ανακοίνωσή του το λιβανέζικο κίνημα διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ «θα λάβει δίκαιη τιμωρία» μετά από «αυτή την εγκληματική επίθεση».

Μια ανώτερη πηγή της οργάνωσης είπε στο Reuters πως ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δεν τραυματίστηκε από τις εκρήξεις.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε πως ο Ιρανός πρεσβευτής στον Λίβανο, Μοτζτάμπα Αμανί, τραυματίστηκε σε μία από τις εκρήξεις. Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει την είδηση.

Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε πως ο Ιρανός πρεσβευτής στη Βηρυτό τραυματίστηκε από την έκρηξη ενός βομβητή.

«Μας δήλωσε πριν από μερικά λεπτά ότι είναι καλά, έχει τις αισθήσεις τους και ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο», πρόσθεσε η ιρανική τηλεόραση, χωρίς να διευκρινίζει αν ο βομβητής του ανήκε.

BREAKING via Reuters



Hundreds of members of Hezbollah were seriously wounded on Tuesday when the pagers they use to communicate exploded.



Here is one video of one of the pager explosions. pic.twitter.com/UDepHvkkEe