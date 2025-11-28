BBC, Reuters

Καθώς οι διπλωματικές διεργασίες επιταχύνονται και Ουάσινγκτον–Κίεβο–Μόσχα αναζητούν έδαφος συνεννόησης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέρχεται με αμετακίνητες απαιτήσεις: απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς και αναγνώριση των εδαφών που η Ρωσία έχει καταλάβει.

Όπως σχολιάζει το BBC, o Πούτιν πιέζει εδώ και καιρό για αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που η Ρωσία έχει καταλάβει διά της βίας. Αυτά περιλαμβάνουν τη χερσόνησο της Κριμαίας στο νότο, η οποία προσαρτήθηκε το 2014, και την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, την οποία η Μόσχα πλέον κατέχει στη μεγαλύτερη έκτασή της.

Για το Κίεβο, που έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, η επιβράβευση της ρωσικής επιθετικότητας δεν αποτελεί επιλογή.

Μιλώντας μετά την ομιλία Πούτιν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία «περιφρόνησε» τις προσπάθειες «να τερματιστεί πραγματικά ο πόλεμος».

Από την άλλη, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Κιργιστάν, ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι θέλει να πολεμήσει «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό» – κάτι που, όπως είπε, «καταρχήν» ήταν και η Ρωσία έτοιμη να κάνει.

Επανέλαβε την άποψή του ότι η Ρωσία έχει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης και ότι οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν μόνο όταν τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από το Ντονμπάς, που αποτελείται από τις περιοχές Λουχάνσκ και Ντονέτσκ.

Ωστόσο, οι αργές ρωσικές προελάσεις στην ανατολική Ουκρανία έχουν επιτευχθεί με σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), με τον τρέχοντα ρυθμό θα χρειαζόταν σχεδόν δύο ακόμη χρόνια για να καταλάβει η Μόσχα το υπόλοιπο της περιοχής Ντονέτσκ.

Οι δηλώσεις της Πέμπτης ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν αναφέρθηκε στις έντονες διπλωματικές διεργασίες της τελευταίας εβδομάδας, κατά την οποία οι ΗΠΑ και η Ουκρανία είχαν εντατικές συζητήσεις για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που φέρεται να συντάχθηκε τον Οκτώβριο από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Reuters - Πούτιν: Η «κλοπή» των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα έχει αντίποινα για την ΕΕ

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του καταρτίζει ανταποδοτικά μέτρα σε περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτήσει ένα δάνειο αποζημίωσης ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατόπιν εντολής μου, καταρτίζει ένα πακέτο ανταποδοτικών μέτρων σε περίπτωση που συμβεί αυτό», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια στο Μπισκέκ.



Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με «κλοπή της περιουσίας κάποιου άλλου» και θα έβλαπτε τη θέση της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή.

«Είναι σαφές ότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα», υπογράμμισε ο Πούτιν. «Η εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη θα μειωθεί, θα πέσει απότομα», πρόσθεσε και προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα περάσει από «μια δύσκολη [οικονομική] δοκιμασία», δεδομένου ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, «βρίσκεται σε ύφεση για τρίτη συνεχή χρονιά».

Επιπλέον, ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε για άλλη μια φορά την περιφρόνησή του για την ουκρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε παράνομη. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, «δεν έχει νόημα» να υπογραφούν οποιαδήποτε έγγραφα μαζί της.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και, ως εκ τούτου, δεν μπόρεσε να διεξαγάγει τις προγραμματισμένες εκλογές. Νωρίτερα φέτος, το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επιβεβαίωση της νομιμότητας του Προέδρου Ζελένσκι, η θητεία του οποίου έληξε την άνοιξη.

Ο Πούτιν απέρριψε επίσης τις προειδοποιήσεις των Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

«Αυτό μας φαίνεται πραγματικά γελοίο», είπε.

Ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν εκφράσει την αισιοδοξία τους για την πρόσφατη διπλωματική προσπάθεια για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά οι Ευρωπαίοι έχουν επανειλημμένα εκφράσει τον σκεπτικισμό τους ως προς το αν ο Πούτιν έχει πραγματικά την πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

Την Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διατηρεί μια νοοτροπία της μεταπολεμικής περιόδου και ότι θεωρεί την ευρωπαϊκή ήπειρο ως «σφαίρα επιρροής» στην οποία οι κυρίαρχες χώρες μπορούν να «διαμελιστούν».