Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσήλθαν σε κρίσιμες συνομιλίες με το Ιράν στη Γενεύη, απαιτώντας την πλήρη διάλυση βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και τον τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωτική απάντηση σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης και η Ουάσιγκτον απειλεί με χρήση βίας αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι διαπραγματεύσεις, που διήρκεσαν έως αργά το βράδυ της Πέμπτης, δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, να αναφέρουν ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έθεσαν ως βασική προϋπόθεση την καταστροφή των τριών κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν, καθώς και την παράδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες όλου του εναπομείναντος εμπλουτισμένου ουρανίου.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα και να μην περιλαμβάνει ρήτρες λήξης, όπως συνέβη με τη συμφωνία της περιόδου Ομπάμα, την οποία οι Ρεπουμπλικανοί είχαν χαρακτηρίσει ανεπαρκή.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποσύρει τις ΗΠΑ από εκείνη τη συμφωνία, το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), κατά την πρώτη του θητεία, επαναφέροντας αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Το Ιράν, από την πλευρά του, απέρριψε την πρόταση μεταφοράς των αποθεμάτων ουρανίου στο εξωτερικό και εξέφρασε αντιρρήσεις τόσο για τον τερματισμό του εμπλουτισμού όσο και για τη διάλυση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων ή την επιβολή μόνιμων περιορισμών στο πρόγραμμά του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα και πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Ωστόσο, τόσο ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν και Αμερικανός αξιωματούχος, όσο και ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι αναμένεται νέος γύρος επαφών, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν στη Βιέννη την επόμενη εβδομάδα.

Οι αμερικανικές απαιτήσεις έρχονται αφού ο Τραμπ προειδοποίησε στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη ότι το Ιράν συνεχίζει να επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου και βαλλιστικών πυραύλων που θα μπορούσαν να πλήξουν τις ΗΠΑ — κατηγορίες που η Τεχεράνη αρνείται.

Οι απαιτήσεις αυτές ενδέχεται να είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από την Τεχεράνη, καθώς οι δύο πλευρές αναζητούν μια διπλωματική εναλλακτική έναντι μιας αμερικανικής επίθεσης.