Σκάνδαλο στις Βρυξέλλες: Ελεύθεροι Μογκερίνι και Σανίνο

Η βελγική αστυνομία άφησε ελεύθερη την πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι και τον πρώην επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας, Στέφανο Σανίνο μετά την κράτησή τους για ανάκριση σε σχέση με έρευνα για απάτη, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της ΕΕ το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το POLITICO.

Η Μογκερίνι, πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ο Σανίνο και ένας υπάλληλος του Κολλεγίου της Ευρώπης τέθηκαν υπό κράτηση την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας για το αν η δημόσια προκήρυξη διαγωνισμού που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) το 2021-22 σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένη υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής», ανέφερε η δήλωση του εισαγγελέα.

Οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί και η Μογκερίνι, ο Σανίνο και το άλλο άτομο που συνελήφθη θεωρούνται αθώοι μέχρι να κριθούν ένοχοι από δικαστήριο.