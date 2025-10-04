Για πολύ σημαντικά βήματα, αλλά και «αστερίσκους» που δεν μπορούν να παραβλεφθούν κάνει λόγο το BBC, σε ανάλυσή του για τις εξελίξεις στη Γάζα, μετά την αποδοχή από τη Χαμάς της πρότασης του σχεδίου Τραμπ για απελεύθερωση των ομήρων, τα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, αλλά και την οδηγία του Νετανιάχου προς τον ισραηλινό στρατό να «παγώσει» την εκστρατεία για κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Οπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, η συμφωνία της Χαμάς να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους -αν και με την επιφύλαξη διαπραγματεύσεων και την εκπλήρωση ορισμένων όρων-, θα προσφέρει πραγματική ελπίδα στις οικογένειες των Ισραηλινών που απεγνωσμένα περιμένουν τέτοιου καλά νέα εδώ και πολύ καιρό.

Υπενθυμίζεται ότι σε δήλωσή της, απαντώντας στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, η οργάνωση συμφώνησε να «απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς κρατούμενους, ζωντανούς και νεκρούς, βάσει του σχεδίου ανταλλαγής που περιέχεται στην πρόταση Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι συνθήκες στο πεδίο».

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει άμεσο τερματισμό των μαχών και απελευθέρωση εντός 72 ωρών όλων των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς – καθώς και των σορών ομήρων που θεωρούνται νεκροί – ως αντάλλαγμα για εκατοντάδες κρατούμενους Παλαιστίνιους.

Εκτιμάται ότι 48 όμηροι κρατούνται ακόμη στο παλαιστινιακό έδαφος από τη Χαμάς, εκ των οποίων μόνο 20 θεωρούνται ζωντανοί.

Επιπλέον, η αποδοχή από τη Χαμάς ενός άλλου βασικού μέρους του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ, της παράδοσης της διακυβέρνησης της Γάζας σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, είναι επίσης πολύ σημαντική, προσθέτει το BBC.

«Αγκάθια»

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά άλλα σημεία του σχεδίου, προσθέτει το βρετανικό δίκτυο, των οποίων η απουσία από την ανακοίνωση της Χαμάς είναι εξίσου σημαντική. Το πιο αξιοσημείωτο από αυτά είναι η απαίτηση η οργάνωση να καταθέσει τα όπλα της, για το οποίο δεν υπήρξε καμία αναφορά.

Πλέον, η ισραηλινή κυβέρνηση, τονίζει το δημοσίευμα, καλείται να εξετάσει λεπτομερώς τη διατύπωση της δήλωσης της Χαμάς για να διακρίνει την πραγματική πρόθεσή της.

Θα πρέπει, εν ολίγοις, να αποφασίσει αν διακρίνει «πίσω από τις γραμμές» μια γνήσια, καλή τη πίστει, αποδοχή ορισμένων από τα βασικά σημεία της συμφωνίας ή απλώς μια προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος και να ξανανοίξουν οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις.

Δεδομένου ότι η απάντηση της Χαμάς ήρθε λίγες μόνο ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε το τελικό του τελεσίγραφο να συμφωνήσει μέχρι το βράδυ της Κυριακής ή να αντιμετωπίσει «όλη την κόλαση», ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αποκλείεται να εκφράσουν σκεπτικισμό.

Ειδικά, δε, τώρα που ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας. «Με βάση τη Δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά την δημοσίευση της δήλωσης της Χαμάς. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα», είπε.

Οι Ισραηλινοί, επίσης, σίγουρα δεν θα είναι ευχαριστημένοι με την τελευταία παράγραφο της δήλωσής του που ίσως αφήνει να εννοηθεί ότι η Χαμάς θα διατηρήσει ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το μακροπρόθεσμο μέλλον της Γάζας.

Η δήλωση της Χαμάς είναι σημαντική, αναμφίβολα, γράφει το BBC. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, άλλωστε, ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «μεγάλη μέρα» και ευχαρίστησε μια σειρά από χώρες που, όπως είπε, τον βοήθησαν να συντάξει την πρόταση.

Αλλά υπάρχει ακόμη ένας τεράστιος όγκος λεπτομερειών που πρέπει να διευθετηθούν, προτού η ειρήνη λάβει σάρκα και οστά. Και ο ίδιος ο Τραμπ, καταλήγει το δημοσίευμα, φάνηκε να αναγνωρίζει ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε μια ολοκληρωτική συμφωνία: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα», είπε. «Πρέπει να πάρουμε την τελευταία λέξη και να την οριστικοποιήσουμε».

WSJ, Reuters: Γιατί ο διχασμός της Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ μπορεί να τορπιλίσει την ειρήνη στη Γάζα

Κλίμα σύγκρουσης στο εσωτερικό της Χαμάς «βλέπουν» Άραβες διαμεσολαβητές, μετά την κατάθεση του σχεδίου ειρήνευσης του Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Wall Street Journal και το Reuters, η τρομοκρατική οργάνωση ανησυχεί σχετικά με το πώς θα χειριστεί στο ενδεχόμενο συμφωνίας τα ένοπλα μέλη της, τα οποία εκφράζουν αντιρρήσεις τόσο για τον αφοπλισμό της όσο και για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων.

Η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε πως η Χαμάς παραμένει βαθιά διχασμένη ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει μετά την πρόταση του Τραμπ.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως η οργάνωση η Χαμάς δεν έχει καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με τον αφοπλισμό και τους όρους υπό τους οποίους θα απελευθερώσει τους ομήρους, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους από χώρες που μεσολαβούν με τη Χαμάς. Αυτές είναι οι δύο πιο σημαντικές απαιτήσεις του σχεδίου του Τραμπ.

Ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, και αρκετοί άλλοι ανώτεροι πολιτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν την αποδοχή της πρότασης, παρά τις σημαντικές επιφυλάξεις, σύμφωνα με Άραβες μεσολαβητές. Ωστόσο, αυτοί οι αξιωματούχοι της Χαμάς, που εδρεύουν εκτός της Γάζας, έχουν περιορισμένη επιρροή στον ένοπλο βραχίονα της οργάνωσης, ο οποίος παραμένει στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Εζεντίν αλ-Χαντάντ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα μετά την εξόντωση του Γιαχιά και του Μοχάμεντ Σινουάρ από το Ισραήλ, δήλωσε στους μεσολαβητές ότι είναι ανοιχτός σε συμβιβασμούς. Οι μεσολαβητές ανέφεραν ότι ο Χαντάντ είναι διατεθειμένος να παραδώσει τους πυραύλους και άλλα επιθετικά όπλα στην Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Έθνη για αποθήκευση, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει τα μικρά όπλα, όπως τα τουφέκια, τα οποία η Χαμάς θεωρεί αμυντικά.

Ωστόσο, οι διοικητές της Χαμάς στη Γάζα φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να επιβάλουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αποστρατιωτικοποίησης στους ένοπλους της οργάνωσης αν αποδεχθούν μια συμφωνία που ισοδυναμεί με παράδοση. Η Χαμάς έχει στρατολογήσει πολλούς νέους άνδρες από την αρχή του πολέμου, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα όπλα τους.

Οι επικριτές του σχεδίου απορρίπτουν την πρόταση ως «72ωρη εκεχειρία» και όχι ως γνήσια ειρηνευτική συμφωνία, αντανακλώντας την έλλειψη εμπιστοσύνης τους προς το Ισραήλ, πρόσθεσε η WSJ.

Εντολή Νετανιάχου για πάγωμα των επιχειρήσεων στη Γάζα μετά το διφορούμενο «ναι» της Χαμάς - «Μεγάλη μέρα» λέει ο Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) από το Ισραήλ να αναστείλει τις επιθέσεις του κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στον απόηχο της απάντησης που έδωσε την Παρασκευή η οργάνωση στο σχέδιο Τραμπ για λήξη των εχθροπραξιών στον παλαιστιανιακό θύλακα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Χαμάς έδειξε ότι είναι «έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και έριξε το βάρος στην κυβέρνηση του Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Είμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

"Very importantly, I look forward to having the hostages come home." pic.twitter.com/RZArVNcXc9

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τον Πρόεδρο και την ομάδα του για να τερματίσει τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες συνάδουν με το όραμα του Προέδρου Τραμπ».

Υπενθυμίζεται πως στην απάντησή της στο σχέδιο του Τραμπ, η Χαμάς δήλωσε ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που καλούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ανταλλαγή κρατουμένων (και) την άμεση είσοδο της βοήθειας», μεταξύ άλλων όρων.

Ανακοίνωσε παράλληλα την «έγκρισή της για την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων της κατοχής — τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών — σύμφωνα με τον τύπο ανταλλαγής που περιέχεται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ, με τις απαραίτητες συνθήκες για την υλοποίηση της ανταλλαγής».

Ωστόσο, η Χαμάς πρόσθεσε: «Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως, μέσω των μεσολαβητών, διαπραγματεύσεις για να συζητήσει τις λεπτομέρειες».

Σε ετοιμότητα ο ισραηλινός στρατός

Σύμφωνα με τους Times of Israel, Μετά τις δηλώσεις της Χαμάς και του Τραμπ σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, ο επικεφαλής των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF) Εγιάλ Ζαμίρ, συναντήθηκε με ανώτερους στρατηγούς για «ειδική αξιολόγηση της κατάστασης υπό το φως των εξελίξεων».

Σε δήλωση του στρατού αναφέρεται ότι «σύμφωνα με εντολή της πολιτικής ηγεσίας», ο Ζαμίρ έδωσε εντολή στους IDF Να προετοιμαστούν «για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου των σχεδίων του Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων», χωρίς να διευκρινίζει τι περιλαμβάνει η εντολή.

Η δήλωση φαίνεται επίσης να επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι οι πολιτικοί ηγέτες διέταξαν τους IDF να σταματήσουν την επίθεσή του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να επικεντρωθούν αντίθετα σε αμυντικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των δυνάμεών μας είναι υψίστης σημασίας και όλες οι δυνατότητες των IDF θα διατεθούν στο Νότιο Στρατηγείο για την υπεράσπιση των δυνάμεών μας».

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου τόνισε ότι, δεδομένης της ευαισθησίας της επιχείρησης, οι δυνάμεις πρέπει να επιδείξουν αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Ομοίως, διευκρινίστηκε η ανάγκη για ταχεία αντίδραση προκειμένου να απομακρυνθεί οποιαδήποτε απειλή» συμπληρώνεται στη δήλωση.

Σημειώνεται ακόμα πως το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού και το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan ανέφεραν πως δόθηκε εντολή στον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της Πόλης της Γάζας.

Η διαταγή απαιτεί τη μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τις δυνάμεις στο έδαφος να εκτελούν αυστηρά αμυντικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

Ακόμα, το Kan μετέδωσε πως διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ έχει λάβει εντολή να προετοιμάσει την αποστολή μιας αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή συνομιλιών με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση Kan.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας καταρτίζουν κατάλογο Παλαιστινίων κρατουμένων που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους ομήρους, ως μέρος της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο το Kan να αναφέρει τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οιν οι διαπραγματεύσεις.