Σικελία: Στα 720 εκατ. ευρώ η νέα αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία
22/01/2026 • 19:59
Τα 720 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η νέα αποτίμηση των ζημιών του σφοδρότατου κύματος κακοκαιρίας που μέχρι χθες το βράδυ έπληξε τη Σικελία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι. 

«Η κήρυξη του νησιού  μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, εξασφαλίζει την άμεση καταβολή 70 εκατομμυρίων ευρώ, για την αντιμετώπιση των αμεσότερων αναγκών», πρόσθεσε ο Σκιφάνι.

Στη Σαρδηνία, η πρόεδρος της περιφέρειας, Αλεσσάντρα Τόντε, δήλωσε ότι  έχουν καταγραφεί ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ζήτησε από την κυβέρνηση της Ρώμης να ορισθούν άμεσες συναντήσεις, για να εξασφαλιστεί η αναγκαία οικονομική στήριξη. Τα πολύ υψηλά κύματα και η συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και στον αρχαιολογικό πλούτο του ιταλικού αυτού νησιού.

Σε ό,τι αφορά, δε, την Καλαβρία, υπολογίσθηκε ότι οι ακτές της περιφέρειας αυτής που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος, καλύφθηκαν από κύματα ύψους εννέα μέτρων.

«Πρόκειται για ύψος που αντιστοιχεί, όπως υπολογίσθηκε,  σε πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων», τόνισε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο. Όπως πρόσθεσε, «μιλάμε για κύμα κακοκαιρίας, με ανέμους οι οποίοι ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα».

