Σίδνεϊ: Περιόρισαν τη μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο της πόλης οι πυροσβέστες - Κατάρρευση κτιρίου (vids)

Μια τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο καπέλων στο κέντρο του Σίδνεϊ και ανάγκασε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εκκενώσουν ανθρώπους από κοντινές πολυκατοικίες πριν οι πυροσβέστες θέσουν υπό έλεγχο την κόλαση, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Πάνω από τριάντα πυροσβεστικά οχήματα και 120 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με την πυρκαγιά στο επταώροφο κτίριο κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Σίδνεϊ το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή επίτροπο Πυροσβεστικής και Διάσωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας Τζέρεμι Φέιθτρελ.

Εκατοντάδες άνθρωποι που έβγαιναν από τον πολυσύχναστο σταθμό παρακολουθούσαν από απόσταση ασφαλείας τους τοίχους που είχαν ψηθεί από τη φωτιά να καταρρέουν σε δρόμους που είχαν καθαριστεί νωρίτερα από το προσωπικό των σωστικών συνεργείων.

Ο Fewtrell δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε αλλά θα χρειαστούν ώρες για να σβήσει. Οι άνθρωποι στα γύρω κτίρια εκκενώθηκαν και κανένας κάτοικος δεν τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

Τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου κοντά στην πυρκαγιά διακόπηκαν μέχρι νεωτέρας, ανέφερε ενημέρωση από τις συγκοινωνίες της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Καυτά κάρβουνα παρασύρθηκαν επίσης σε ένα μπαλκόνι ενός κοντινού κτιρίου, όπως έδειξαν τηλεοπτικά πλάνα. Οι πυροσβέστες έσβησαν μικρές πυρκαγιές που είχαν εξαπλωθεί σε άλλα κτίρια, δήλωσε ο Fewtrell.

Εκπρόσωπος του ασθενοφόρου της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι δέκα μονάδες βρίσκονταν στο σημείο.



Μια γυναίκα που βρισκόταν κοντά στον κεντρικό σταθμό εκείνη τη στιγμή δήλωσε στο 9News ότι ήταν "λίγο σοκαρισμένη".

"Ήμουν ακριβώς εκεί και ήταν πολύ έντονο", είπε.

Ένας φοιτητής που βρισκόταν επίσης κοντά στον κεντρικό σταθμό εκείνη τη στιγμή ένιωσε ένα κύμα θερμότητας να κινείται στο πρόσωπό του.

