Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί - Συνεχίζονται οι έρευνες

Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν την Τρίτη το απόγευμα τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 42, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτηματικά για το τι οδήγησε σε αυτήν την καταστροφή.

Ο απολογισμός δεν είναι ακόμη οριστικός, σχεδόν 48 ώρες μετά το δυστύχημα. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

«Άλλο ένα θύμα βρέθηκε σε ένα από τα βαγόνια Άλβια (σ.σ. στο τρένο της Renfe) σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος επικεντρώνεται σε έναν σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές.

Αποκλείει το ενδεχόμενο δολιοφθοράς η κυβέρνηση

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ως αιτία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Η πιθανότητα δολιοφθοράς δεν εξετάστηκε ποτέ. Από την αρχή, συζητήσαμε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές», δήλωσε ο Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα απαντώντας σε ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Μαδρίτη.

«Δεν υπήρξε ποτέ το παραμικρό στοιχείο που να το υποδηλώνει», αυτό, πρόσθεσε, αναφερόμενος σε δολιοφθορά ως αιτία του δυστυχήματος.

Στο σημείο της τραγωδίας το βασιλικό ζεύγος

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια έφτασαν σήμερα στο σημείο της τραγωδίας για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στις οικογένειες των θυμάτων και στους επιζώντες.

Η βασιλική επίσκεψη συνέπεσε με την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε η κυβέρνηση.

Ντυμένοι στα μαύρα, το βασιλικό ζεύγος μετέβη απευθείας στον τόπο της τραγωδίας, όπου αντάλλαξε χειραψίες με μέλη της ομάδας διάσωσης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η επίσκεψη τους σηματοδότησε την πρώτη φορά από το βράδυ της Κυριακής που μέσα ενημέρωσης είχαν άμεση πρόσβαση στον τόπο του δυστυχήματος. Προηγουμένως, πλάνα από το σημείο είχαν δοθεί από την Πολιτική Προστασία.

Το βασιλικό ζεύγος έχει προγραμματιστεί στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Κόρδοβα, 35 χιλιόμετρα μακριά, για να επισκεφθεί το Νοσοκομείο Βασίλισσα Σοφία, όπου νοσηλεύονται ορισμένοι από τους τραυματίες.