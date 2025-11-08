Shutdown στις ΗΠΑ: Σε οριακό σημείο τα αεροδρόμια – Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν σε εθνικό επίπεδο την Παρασκευή, πέντε φορές περισσότερες από τις ακυρώσεις της Πέμπτης, σύμφωνα με το FlightAwar που υπενθυμίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να ακυρώνουν εφεξής 9.000 πτήσεις καθημερινά καθώς το κυβερνητικό shutdown προκαλεί υποστελέχωση.

Όλο και περισσότεροι ελεγκτές πτήσεων απέχουν από τα καθήκοντά τους με δεδομένο ότι θα χάσουν και δεύτερο μισθό.



Ο αριθμός των ακυρώσεων θα μπορούσε να αυξηθεί από το αρχικό 10% των πτήσεων σε 15% ή 20%, λόγω της στάσης πληρωμών, προειδοποίησε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι στο Fox News την Παρασκευή.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες επιβατών που ξάπλωσαν στο πάτωμα στο αεροδρόμιο Τζωρτζ Μπους του Χιούστον καθώς οι ουρές για τους ελέγχους διαβατηρίων δεν είχαν τέλος.

Το Αεροδρόμιο Ρίγκαν επλήγη περισσότερο, με τουλάχιστον το 16% των αφίξεών του — 74 πτήσεις — να ακυρώνονται.

Στα αεροδρόμια του Ο’ Χέαρ, της Ατλάντα, του Ντένβερ και του Ντάλας-Φορτ Γουόρθ οι ακυρώσεις δεν ξεπέρασαν το 3% των πτήσεων.

Η Delta Air Lines δήλωσε ότι ακύρωσε περίπου 170 πτήσεις, ενώ η American Airlines ακυρώνει 220 κάθε μέρα μέχρι τη Δευτέρα και ακόμη 120 η Southwest Airlines.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ακυρώσεις από το 4% των πτήσεων στα πολυσύχναστα αεροδρόμια θα αυξηθούν έως και 10% την επόμενη εβδομάδα καθώς ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις σε 40 μεγάλα αεροδρόμια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των πύργων ελέγχου.

Η FAA δήλωσε ότι οι περικοπές είναι απαραίτητες για να αποσυμπιεστούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πολλοί εκ των οποίων εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα με υποχρεωτικές υπερωρίες, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Πηγή: Associated Press