Shutdown: Ο Τραμπ θέλει να προκαλέσει οικονομικό «πόνο» στους Δημοκρατικούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον διευθυντή του προϋπολογισμού Ράσελ Βοτ την Πέμπτη για να αποφασίσουν ποιες «δημοκρατικές υπηρεσίες» θα υποστούν περικοπές, καθώς επιδιώκει να πλήξει την πολιτική του αντιπολίτευση στη δεύτερη ημέρα της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης (shutdown).

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες μου έδωσαν αυτή την άνευ προηγουμένου ευκαιρία», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ έχει ήδη «παγώσει» τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών μεταφορών και της πράσινης ενέργειας για τις πολιτείες που τάσσονται υπέρ των Δημοκρατικών και έχει απειλήσει να απολύσει περισσότερους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του shutdown, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ κινείται ήδη για να απολύσει 300.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μέχρι το τέλος του έτους.



Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε τη συμμετοχή του Βοτ στο Project 2025, ένα σχέδιο της συντηρητικής Heritage Foundation που προτείνει τη ριζική μείωση του μεγέθους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προωθήσει πολλά στοιχεία αυτού του σχεδίου, όπως την κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας και τον περιορισμό της εξουσίας της κυβέρνησης να καταπολεμά τη ρύπανση.



Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να απολύσει χιλιάδες υπαλλήλους, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων έχουν καταθέσει αγωγή για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο, αλλά τα ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν επιτρέψει την προώθηση των απολύσεων, ενώ εκκρεμούν παρόμοιες υποθέσεις.

Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, η 15η από το 1981, έχει αναστείλει την επιστημονική έρευνα, την οικονομική εποπτεία, τις εκθέσεις οικονομικών δεδομένων και ένα ευρύ φάσμα άλλων δραστηριοτήτων.

Σημαντικά προγράμματα παροχών, όπως η Κοινωνική Ασφάλιση, θα συνεχίσουν να καταβάλλουν πληρωμές.

Οι μισθοί έχουν ανασταλεί για περίπου 2 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, με περίπου 750.000 να έχουν λάβει εντολή να μην εργαστούν και άλλους, όπως στρατιώτες και πράκτορες της Συνοριακής Φρουράς, να υποχρεούνται να εργαστούν χωρίς αμοιβή. Πολλοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προσωπικές δυσκολίες εάν η αντιπαράθεση δεν επιλυθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν πρόκειται να εκδοθούν οι επόμενοι μισθοί.



Μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να διαταράξει τις αεροπορικές μεταφορές, να απειλήσει τη διατροφική βοήθεια για εκατομμύρια Αμερικανούς και να επηρεάσει τις εξαγωγές και τις αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια.

Ωστόσο, οι προηγούμενες διακοπές λειτουργίας δεν είχαν μόνιμη επίδραση στην ευρύτερη οικονομία των ΗΠΑ. Η μακρύτερη διήρκεσε 35 ημέρες το 2018 και το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, λόγω διαφωνίας σχετικά με τη μετανάστευση.

Το shutdown ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της Τρίτης, όταν οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες που θα επέτρεπε τη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μετά την 1η Οκτωβρίου, την έναρξη του νέου οικονομικού έτους.

Οι Δημοκρατικοί επιμένουν ότι κάθε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση πρέπει να επεκτείνει και τις επιδοτήσεις υγείας που λήγουν στο τέλος του έτους, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι τα δύο ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά.

Το shutdown θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, όταν η Γερουσία θα συνέλθει ξανά για να εξετάσει το ζήτημα.