Σχεδόν 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση μετά τη ρωσική επίθεση

Σχεδόν 1.700 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση μετά από ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Κυριακή ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια τεράστια επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας το Σάββατο, συγκλονίζοντας το Κίεβο με εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και αφήνοντας 1,2 εκατομμύρια ακίνητα χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα, ενώ οι θερμοκρασίες ήταν 13 °C υπό το μηδέν.

Η Μόσχα έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας από την εισβολή της στη γειτονική χώρα το 2022.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Κουλέμπα δήλωσε το Σάββατο ότι περισσότερα από 3.200 κτίρια του Κιέβου ήταν χωρίς θέρμανση αργά εκείνο το βράδυ, από 6.000 το πρωί.

«Από χθες το βράδυ, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εταιρείες ενέργειας έχουν αποκαταστήσει την παροχή θέρμανσης σε περισσότερα από 1.600 κτίρια. Συνεχίζουν να εργάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών στα σπίτια των κατοίκων του Κιέβου», δήλωσε ο Κλίτσκο στο Telegram.

Η μεγάλης κλίμακας επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα έλαβε χώρα ακριβώς τη στιγμή που Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί διαπραγματευτές συζητούσαν στο Άμπου Ντάμπι επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου.