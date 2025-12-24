Το νεότερο προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου που συμφωνήθηκε μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών προβλέπει την απόσυρση ουκρανικών στρατευμάτων από τα ανατολικά εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Τρίτη, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το επικαιροποιημένο σχέδιο εξετάζει τον χαρακτηρισμό της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς - της οποίας το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται σήμερα υπό ρωσική κατοχή - ως αποστρατιωτικοποιημένης «ελεύθερης οικονομικής ζώνης», στην οποία δεν θα σταθμεύουν ούτε ουκρανικές ούτε ρωσικές δυνάμεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Κίεβο αντιτίθεται στην απόσυρση, η οποία αποτελεί βασικό αίτημα της Ρωσίας. Ωστόσο, όπως είπε, «υπάρχουν δύο επιλογές: είτε ο πόλεμος συνεχίζεται είτε θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με πιθανές οικονομικές ζώνες».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η νέα εκδοχή του σχεδίου - αναθεώρηση πρότασης της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, την οποία αρχικά είχαν απορρίψει τόσο το Κίεβο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως «μη αποδεκτή» - διατηρεί τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκούς εταίρους, ισοδύναμες με εκείνες του Άρθρου 5 της Συμμαχίας.

Όπως τόνισε, σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, θα ενεργοποιηθεί συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση και θα αποκατασταθούν όλες οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι εγγυήσεις, πρόσθεσε, θα παύουν να ισχύουν αν η Ουκρανία προχωρήσει σε απρόκλητη στρατιωτική ενέργεια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον αφαίρεσε από προηγούμενο κείμενο τη διάταξη που προέβλεπε αμερικανική οικονομική αποζημίωση για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Το σχέδιο ζητεί επίσης από τη Ρωσία να υιοθετήσει νομικά στρατηγική μη επιθετικότητας έναντι της Ουκρανίας και της Ευρώπης, αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας να ζητήσει πολεμικές αποζημιώσεις, στηρίζει την ένταξή της στην ΕΕ και προβλέπει τη δημιουργία ειδικών επενδυτικών μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, για τον οποίο προτείνεται κοινή διαχείριση από Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς. Αν και το Κίεβο αντιτίθεται στη ρωσική διαχείριση, εμφανίζεται πρόθυμο να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε κρίσιμες υποδομές που σχετίζονται με μελλοντική εξόρυξη ορυκτών.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι η πόλη Ενεργκοντάρ, υπό ρωσική κατοχή, θα μπορούσε να αποστρατιωτικοποιηθεί, εφόσον επιμείνουν οι ΗΠΑ, αλλά μόνο μετά από δημοψήφισμα. Τέλος, το σχέδιο προβλέπει εκπαιδευτικά προγράμματα ανεκτικότητας και προστασία μειονοτήτων, μέτρα που, όπως είπε, αποτελούν προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.