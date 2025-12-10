Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να απαιτήσει από όλους τους ξένους τουρίστες να παρέχουν το ιστορικό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των τελευταίων πέντε ετών για να εισέλθουν στη χώρα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο Federal Register.

Σύμφωνα με το CBC News τα δεδομένα θα είναι «υποχρεωτικά» για όλους τους νεοεισερχόμενους στις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από χώρες που απαιτούν βίζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP).

Οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας συγκαταλέγονται στις χώρες που οι επισκέπτες τους δεν χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στις ΗΠΑ, κάτι που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα μπορούσε να προσθέσει ένα επιπλέον εμπόδιο για τους ταξιδιώτες. Οι πολίτες αυτών των χωρών μπορούν επί του παρόντος να συμπληρώνουν το «Ηλεκτρονικό Σύστημα για Άδειες Ταξιδιού» αντί να λάβουν βίζα.

Η κυβέρνηση έχει αυξήσει τους περιορισμούς στην είσοδο ατόμων στις ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία επικεντρωμένη σε αυστηρότερα μέτρα στα σύνορα και τη μετανάστευση.

Εκτός από το ιστορικό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η CBP θα προσθέσει νέα πεδία συλλογής δεδομένων, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και τις διευθύνσεις και τα ονόματα των μελών της οικογένειας.

Το αμερικανικό κοινό έχει προθεσμία 60 ημερών για να σχολιάσει την πρόταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μητρώου.

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν του χρόνου εκδηλώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν οπαδούς από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου της Βρετανίας και άλλων χωρών με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης.

Τον Ιούνιο, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι απαιτεί από τους αιτούντες ορισμένους τύπους βίζας να κάνουν τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημόσια.

Το Electronic Frontier Foundation, ομάδα υπεράσπισης, χαρακτήρισε την κίνηση πρωτοφανή, επισημαίνοντας ότι οι περιορισμοί είχαν στόχο να «επιτηρήσουν και να καταστείλουν τη δραστηριότητα των ξένων φοιτητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει την «αναθεώρηση της διαδικτυακής παρουσίας» ώστε να συμπεριλάβει τους αιτούντες βίζα H-1B και τα εξαρτώμενα μέλη τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ακόμη σχέδια για τον περιορισμό διαφόρων μορφών νόμιμης μετανάστευσης.