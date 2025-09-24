Το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τους ηγέτες των αραβικών κρατών για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, δημοσίευσε την Τετάρτη το Axios.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο Τραμπ παρουσίασε μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ένα «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για τη διακυβέρνηση μετά τη Χαμάς, αποσπώντας θετικές αντιδράσεις από τους παρευρισκομένους.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε λεπτομερώς ένα σχέδιό του για το τέλος της πολέμου στην περιοχή, φοβούμενος ότι το Ισραήλ θα απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.

Οι αμερικανικές προτάσεις ήταν «παραλλαγές ιδεών που συζητούνται τους τελευταίους έξι μήνες» και «επικαιροποιήσεις ιδεών που είχαν αναπτύξει ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ», σημείωσε το Axios.

Τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα κυριότερα σημεία της πρότασης «21 σημείων» του Ντόναλντ Τραμπ, είναι τα εξής:

Η απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων.

Μόνιμη εκεχειρία.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Μία δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Τραμπ φέρεται επίσης να ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές και να δεσμευτούν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από τους ηγέτες των αραβικών κρατών

Οι ηγέτες και αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, ενθάρρυναν το σχέδιό του, ωστόσο έθεσαν ορισμένες προϋποθέσεις για να υποστηρίξουν το σχέδιό του.

Αυτές είναι:

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τμήματα της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα χτίσει εποικισμούς στη Γάζα.

Το Ισραήλ θα σταματήσει να αμφισβητεί το status quo στο Τζαμί Αλ-Άκσα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ κατέστησε σαφές στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι εξέδωσε ξεχωριστή δήλωση, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την πρωτοβουλία του Τραμπ.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και την επιδίωξή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή συνολικά. Θεωρώ τις προτάσεις που παρουσίασε ως θεμέλιο για την οικοδόμηση της ειρήνης» δήλωσε.

Άραβες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η συνάντηση ήταν «πολύ καλή» και ότι ο Τραμπ είναι «απολύτως δεσμευμένος» στον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση του σχεδίου στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ώστε να εξασφαλιστεί η υποστήριξή του.