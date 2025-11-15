Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε τη Γένοβα: Κατέρρευσε τοίχος, ξεριζώθηκαν δέντρα, πλημμύρισαν σπίτια (pics&vids)

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει σήμερα την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας προκαλώντας υλικές ζημιές.

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης κατέρρευσε τείχος δημόσιου πάρκου, με ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα.

Ανεμοστρόβιλος, παράλληλα, προκάλεσε ζημιές στην περιοχή του λιμανιού της πόλης, ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν κοντέινερ από μεγάλο ύψος, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Από τους σφοδρούς ανέμους καταστράφηκε και η στέγη της δημοτικής επιχείρησης αποκομιδής απορριμμάτων.

⚠️Attenzione, esondato il Rio Fregino a Genova. In piena anche il Torrente Polcevera.



Video di Marco per "Tornado in Italia".

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί σειρά ομάδων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

❗️Segnalati smottamenti nel Genovesato. Foto da Genova Pegli di Meteolanterna.

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό Αουρέλια, η οποία συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία.

🌪️I danni lungo la costa genovese non sono stati causati da un downburst, ma da 5 trombe marine che hanno fatto landfall a Pegli e Pra.



Foto da La Voce di Genova.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να επεκταθεί, τις επόμενες ώρες, και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και στην Τοσκάνη.

🌪️Video di Lorenzo, per "Tornado in Italia", dei danni causati dalle trombe marine a Genova Pegli.