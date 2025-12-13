Σφοδρές πλημμύρες στην Ουάσινγκτον: Εκκενώσεις κατοίκων και πόλεις που «βούλιαξαν» (pics&vid)

Στη δυτική Ουάσινγκτον, οι κάτοικοι και οι αρχές έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν την Παρασκευή τον κίνδυνο κατάρρευσης αναχωμάτων κατά μήκος του υπερχειλισμένου ποταμού Σκάγιατ, ενώ στρατιώτες της Εθνοφρουράς συνέβαλαν στις εκκενώσεις μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων και ιστορικών πλημμυρών, που έχουν μετατρέψει ολόκληρες κοινότητες σε νησιά μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με το Reuters, ολόκληρη η πόλη Μπέρλινγκτον, μια κοινότητα περίπου 9.200 κατοίκων κοντά στον κόλπο Πούτζετ, διατάχθηκε να εκκενωθεί νωρίς την Παρασκευή, καθώς ο ποταμός έφτασε σε ιστορικό επίπεδο σχεδόν 11,6 μέτρων στην πόλη Μάουντ Βέρνον.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ πλημμύρες σαν αυτή», δήλωσε η Καρίνα Σάγκρεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της πολιτείας.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή αγνοούμενους.

Η περιοχή Μπέρλινγκτον-Μάουντ Βέρνον στην κομητεία Σκάγιατ, βόρεια του Σιάτλ, παρέμενε επίκεντρο εκτεταμένων πλημμυρών που προκλήθηκαν ύστερα από σφοδρές βροχοπτώσεις, που εκτείνονταν από το βόρειο Όρεγκον έως τη δυτική Ουάσινγκτον και τον Καναδά (Βρετανική Κολούμπια).

Πηγή: AP Photo/Stephen Brashear

Πηγή: AP Photo/Stephen Brashear

Οι βροχές προήλθαν από μια σειρά καταιγίδων τύπου «ατμοσφαιρικού ποταμιού», τεράστιες αέριες ροές με πυκνή υγρασία από τον ωκεανό, που εισήλθαν στο εσωτερικό της ξηράς του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της βόρειας Άινταχο και δυτικής Μοντάνα.

Τα συνολικά ύψη βροχής διέφεραν, αλλά μεγάλο μέρος της περιοχής δέχθηκε 15 έως 50 εκατοστά βροχής τις τελευταίες επτά ημέρες, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού των ΗΠΑ στο Μέριλαντ.

«Αυτό είναι εύκολα η βροχόπτωση ενός μήνα που έπεσε σε μόλις μια εβδομάδα», δήλωσε ο μετεωρολόγος Ριτς Ότο από το κέντρο.

«Δεν έχει τελειώσει ακόμη»

Η βροχόπτωση υποχώρησε την Παρασκευή. Ωστόσο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες στην λεκάνη απορροής του ποταμού κάτω από τις εκβολές του Σκάγιατ, όπου εκβάλλει στον κόλπο Πάτζετ Σάουντ, αναφέροντας τον κίνδυνο κατάρρευσης των αναχωμάτων υπό την έντονη πίεση των υψηλών υδάτων.

«Δεν έχει τελειώσει ακόμη», δήλωσε η γερουσιαστής των ΗΠΑ Μαρία Καντγουελ σε ενημέρωση Τύπου μαζί με τον κυβερνήτη Μπομπ Φέργκιουσον, ανακοινώνοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατόπιν αιτήματός τους, υπέγραψε επείγουσα ομοσπονδιακή κήρυξη έκτακτης ανάγκης για τη ζώνη της πλημμύρας.

Aerial footage shows deputies from the King County Sheriff's Office Marine Rescue Dive Unit assisting residents in Duvall, Washington, as many in the area have been impacted by severe flooding this week. https://t.co/CNEjO97cP9 pic.twitter.com/xGMzsZjZFI — ABC News (@ABC) December 13, 2025

Η Καντγουελ είπε ότι αυτό θα επιταχύνει την ομοσπονδιακή στήριξη στον καθαρισμό δρόμων, την απομάκρυνση φερτών υλικών, τη βοήθεια στις εκκενώσεις και τη δημιουργία καταφυγίων για τους εκτοπισμένους.

Οι προβλέψεις έδειχναν μια μικρή διακοπή των βροχοπτώσεων προς το Σαββατοκύριακο, με ένα άλλο «ατμοσφαιρικό ποτάμι» να αναμένεται να προκαλέσει ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων από την Κυριακή το βράδυ έως τη Δευτέρα

Δύο πόλεις μετατράπηκαν επίσης σε νησιά στην κοντινή κομητεία Κινγκ, όπου δεκάδες θύματα πλημμύρας διασώθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, μερικοί από την κορυφή αυτοκινήτων, δέντρα ή σπίτια, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν ή ανάγκασαν στο κλείσιμο δεκάδες δρόμους σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων καναδικών οδικών αρτηριών προς το λιμάνι του Βανκούβερ στη Βρετανική Κολούμπια.

Πολλά τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής BNSF, σημαντικής για τη μεταφορά εμπορευμάτων στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό, έκλεισαν επίσης την Πέμπτη.