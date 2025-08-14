Σερβία: Πάνω από 50 τραυματίες σε συγκρούσεις διαδηλωτών με φιλοκυβερνητικούς υποστηρικτές (pics&vid)

Συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων διαδηλωτών στη Σερβία προκάλεσαν δεκάδες τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η αστυνομία την Πέμπτη, καθώς οι μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εξελίχθηκαν σε βία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, σύμφωνα με τον Guardian.

Κύμα διαμαρτυριών κατά της διαφθοράς σαρώνει τη Σερβία από τον Νοέμβριο, όταν η κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων, σε μια τραγωδία που αποδίδεται ευρέως στη βαθιά ριζωμένη διαφθορά.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εκ νέου σε αρκετές πόλεις της χώρας, κυρίως ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσαν υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος εναντίον διαδηλωτών στην πόλη Βρμπας, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Βελιγραδίου.

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, μεγάλες ομάδες φιλοκυβερνητικών υποστηρικτών, οι περισσότεροι με καλυμμένα πρόσωπα, συγκρούστηκαν με διαδηλωτές, ανταλλάσσοντας μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε σχεδόν 50 άτομα σε όλη τη χώρα, ενώ περίπου 30 αστυνομικοί των ΜΑΤ τραυματίστηκαν. Τα σοβαρότερα επεισόδια σημειώθηκαν στο Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ, όπου ξεκίνησε το κίνημα διαμαρτυρίας.

Στο Νόβι Σαντ, άνδρας που αργότερα αναγνωρίστηκε ως αξιωματικός της στρατιωτικής αστυνομίας πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι, καθώς διαδηλωτές πλησίαζαν τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, προκαλώντας πανικό.

Βίντεο από την περιοχή έδειξαν υποστηρικτές του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα εναντίον των διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα κεντρικά γραφεία του. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων, ενώ ακούστηκαν και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Οι διαδηλωτές, απογοητευμένοι από την αδράνεια της κυβέρνησης, απαίτησαν έρευνα για την τραγωδία του Νόβι Σαντ και κάλεσαν τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Τους τελευταίους εννέα μήνες, έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες διαδηλώσεις υπό την ηγεσία φοιτητών, κατά κύριο λόγο ειρηνικές, μερικές από τις οποίες συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες.