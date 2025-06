Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές και διαδηλωτές στους δρόμους του Βελιγραδίου - Ζητούν πρόωρες εκλογές (vids&pics)

Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και διαδηλωτές κατά της διαφθοράς συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο Βελιγράδι, ζητώντας πρόωρες εκλογές και το τέλος της 12ετούς εξουσίας του Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η αστυνομία ανέπτυξε δεκάδες αστυνομικούς με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών γύρω από κυβερνητικά κτίρια, το κοινοβούλιο και το κοντινό πάρκο Πιονίρσκι, όπου πλήθος υποστηρικτών του Βούτσιτς από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν σε αντισυγκέντρωση.

Μήνες διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο πανεπιστημίων, έχουν προκαλέσει αναταραχή στον Βούτσιτς, έναν λαϊκιστή πολιτικό, του οποίου η δεύτερη θητεία λήγει το 2027 - οπότε είναι προγραμματισμένες και οι επόμενες βουλευτικές εκλογές.

