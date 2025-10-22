Σερβία: Ένας τραυματίας από πυροβολισμό έξω από το Κοινοβούλιο (vid)

Ένα άτομο τραυματίστηκε την Τετάρτη από πυροβολισμούς έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Σερβίας στο Βελιγράδι σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο μέσο ενημέρωσης NOVA, η τοποθεσία του οποίου επιβεβαιώθηκε από το Reuters, ένοπλοι αξιωματικούς ασφαλείας φαίνεται να πλησιάζουν μια μεγάλη σκηνή έξω από το κοινοβούλιο.

🚨



Pucnjava ispred Skupštine Srbije.

Ludom srećom nema poginulih.



Vučić je napravio ovo leglo kriminalaca i ludaka koje se zove ćacilend.



Ovo je samo njegova odgovornost. pic.twitter.com/LvTowieBaU — Balša Božović 🇺🇦🇨🇦 (@Balshone) October 22, 2025

Ακούστηκαν μερικοί πυροβολισμοί και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά μέσα στη σκηνή, μία από τις πολλές που στήθηκαν φέτος από υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάντερ Βούτσιτς κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Προς το παρόν είναι άγνωστο το ποιος πυροβόλησε ή πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ η τοπική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.

Το NOVA ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε και το N1 TV ανέφερε ότι ένας 57χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X έδειχνε έναν άνδρα ξαπλωμένο στο έδαφος με τα χέρια πίσω από την πλάτη και περιτριγυρισμένο από αστυνομικούς.

Η κατασκήνωση στην λεωφόρο μπροστά από την βουλή και στο πάρκο του προεδρικού μεγάρου στήθηκε τον περασμένο Μάρτιο από φοιτητές που υποστηρίζουν τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και αντιτίθενται στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις. Στον ιδιόμορφο αυτόν καταυλισμό το κυβερνών κόμμα διοργανώνει συνεχώς εκδηλώσεις υποστηρικτών του. Η αντιπολίτευση και οι φοιτητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι «πρόκειται για ένα στρατόπεδο εγκληματικών στοιχείων που στήθηκε από το καθεστώς Βούτσιτς για εκφοβισμό όσων διαδηλώνουν εδώ και 11 μήνες κατά της διαφοράς και της αδιαφάνειας».

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια των πυροβολισμών σε εξέλιξη βρισκόταν συνεδρίαση της βουλής.