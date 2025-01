Σερβία: Διαδήλωση από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κατά του Βούτσιτς (vids)

Διαδήλωση εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών και πολιτών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (17/01) στο Βελιγράδι μπροστά από τα στούντιο της Ραδιοτηλεόρασης της χώρας, με τους διαδηλωτές να απαιτούν από τον πρόεδρο Αλεξάντερ Βούτσιτς και την κυβέρνηση της χώρας δικαιοσύνη για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ με την κατάρρευση του στεγάστρου που προκάλεσε τον θάνατο 14 ανθρώπων.

Πέρα από τη λογοδοσία για όσα συνέβησαν, ζητούν να υπάρχει αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων της τραγωδίας και «να μην ενθαρρύνει ακόμη μεγαλύτερη διχόνοια μεταξύ των πολιτών».

Αφορμή για τη μαζική διαδήλωση της Παρασκευής ήταν το περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη (16/01) στο Βελιγράδι, όταν κρατικό αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μια φοιτήτρια που διαδήλωνε. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇷🇸 | Belgrade students demonstrated in front of Radio-Television Serbia’s studios in the latest in a series of protests demanding accountability and justice for the deadly Novi Sad railway station disaster - but also calling for truthful coverage of the protests themselves. 1/2 pic.twitter.com/nlRT0g7Wgm