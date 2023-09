Σεισμός στο Μαρόκο: Συλλυπητήρια ηγετών από όλο τον κόσμο

Ο πρόεδρος της Eπιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μούσα Φάκι Μαχάματ εξέφρασε σήμερα «τον μεγάλο του πόνο» και τα συλλυπητήριά του προς τον λαό του Μαρόκου, μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 632 ανθρώπων.

«Ενημερώθηκα με μεγάλο πόνο για τις τραγικές επιπτώσεις του σεισμού που έπληξε το βασίλειο του Μαρόκου. Εκφράζω τα βαθιά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Αυτής Μεγαλειότητα τον βασιλιά Μοχάμεντ Στ’, στον μαροκινό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων», επεσήμανε ο Μούσα Φάκι Μαχάμαντ στην πλατφόρμα X.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα «συντετριμμένος λόγω του φρικτού σεισμού στο Μαρόκο» και προσέφερε τη βοήθεια της χώρας του.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι μετά τον φρικτό σεισμό στο Μαρόκο. Η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει», έγραψε στο X στη διάρκεια της πτήσης του προς το Νέο Δελχί όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20.

Από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της με «το Μαρόκο και τον μαροκινό λαό» μετά τον «φρικτό» σεισμό.

Ο Ισπανός υπηρεσιακός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που επλήγησαν από την «τραγωδία».

«Όλη μου η αλληλεγγύη και η υποστήριξη στον λαό του Μαρόκου μετά από αυτόν τον φρικτό σεισμό», ανέφερε στο X. «Η Ισπανία βρίσκεται στο πλευρό των θυμάτων αυτής της τραγωδίας και στις οικογένειές τους», σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε τις ευχές του για «ανάκαμψη σε όλους τους Μαροκινούς που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στο Μαρόκο, μια χώρα φίλη και αδελφή. Μακάρι ο Θεός να λυπηθεί όσους έχασαν τη ζωή τους και εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Υποστηρίζουμε τους Μαροκινούς αδελφούς μας αυτή τη δύσκολη ημέρα».

«Η Τουρκία είναι έτοιμη, όπως πάντα, να προσφέρει κάθε είδους βοήθεια για να κλείσουν οι πληγές» του Μαρόκου, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείου Εξωτερικών.

Ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να βοηθήσει τη μαροκινή κυβέρνηση «στις προσπάθειές της να συνδράμει τους πληγέντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντιζαρίκ.

Στο μεταξύ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, οικοδεσπότης της συνόδου της G20 που ξεκίνησε σήμερα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού. «Εξαιρετικά συγκλονισμένος από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τον σεισμό στο Μαρόκο», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «αυτή την τραγική ώρα οι σκέψεις μου είναι με τον λαό του Μαρόκου. Συλλυπητήρια σε όσους έχουν χάσει συγγενείς τους».

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to…