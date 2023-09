Μαρόκο: Στους 632 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ (vids)

Τουλάχιστον 632 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τον καταστροφικό σεισμό που συγκλόνισε τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας - 23:00 τοπική ώρα) το Μαρόκο, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της χώρας επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τις μαροκινές Αρχές, ο επίσημος απολογισμός των τραυματιών ανέρχεται, μέχρι στιγμής, στους 329.

Moment when a building collapses after the powerful earthquake in Morocco: pic.twitter.com/uZl7keousM

Η σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:00 τη νύχτα του Σαββάτου στο νοτιοδυτικό Μαρόκο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).Το επίκεντρο εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Μαυριτανία και η Αλγερία, καθώς και στο νότιο τμήμα της Πορτογαλίας.

Κάτοικοι του Μαρακές, της πλησιέστερης μεγάλης πόλης στο επίκεντρο, δήλωσαν ότι κτίρια είχαν καταρρεύσει στην παλιά πόλη, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και η τοπική τηλεόραση έδειξε εικόνες ενός πεσμένου μιναρέ τζαμιού με συντρίμμια που βρίσκονταν πάνω σε διαλυμένα αυτοκίνητα.

Το υπουργείο Εσωτερικών, στην τηλεοπτική ανακοίνωσή του για τον αριθμό των νεκρών, κάλεσε σε ηρεμία και δήλωσε ότι ο σεισμός έπληξε τις επαρχίες Αλ Χαούζ, Ουαρζαζάτ, Μαρακές, Αζιλάλ, Τσιτσάουα και Ταρουντάντ.

Ο Μοντασίρ Ίτρι, κάτοικος του ορεινού χωριού Asni κοντά στο επίκεντρο, δήλωσε στο Reuters ότι τα περισσότερα σπίτια εκεί έχουν υποστεί ζημιές. «Οι γείτονές μας βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια και οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά για τη διάσωσή τους χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα στο χωριό», είπε.

Δυτικότερα, κοντά στο Ταρουντάντ, ο δάσκαλος Χαμίντ Άφκαρ δήλωσε ότι είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και ότι υπήρξαν μετασεισμοί μετά τον αρχικό σεισμό.

«Η γη κουνήθηκε για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Οι πόρτες άνοιγαν και έκλειναν μόνες τους καθώς κατέβαινα βιαστικά από τον δεύτερο όροφο», είπε.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται καταρρεύσεις κτιρίων τη στιγμή του σεισμού.

Huge earthquake in Morocco. Not sure on the consequences or if there’s any victims yet. Wishing them the best. pic.twitter.com/TB1SQ73ytc