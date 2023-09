Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στο Μαρόκο, κατέρρευσαν κτίρια (vid)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής στο νοτιοδυτικό Μαρόκο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Μαυριτανία και η Αλγερία, καθώς και στο νότιο τμήμα της Πορτογαλίας.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται καταρρεύσεις κτιρίων τη στιγμή του σεισμού.

Huge earthquake in Morocco. Not sure on the consequences or if there’s any victims yet. Wishing them the best. pic.twitter.com/TB1SQ73ytc