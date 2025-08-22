Σεισμός 7,5 Ρίχτερ μεταξύ της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής

Σεισμός 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) μεταξύ της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές της Χιλής, που ήρθη μετά από περίπου 3 ώρες.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) αναθεώρησε προς τα κάτω το μέγεθος του σεισμού, που αρχικά είχε αναφερθεί ως 8, προσθέτοντας ότι έπληξε σε βάθος 11 χλμ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, o σεισμός σημειώθηκε στο Πέρασμα Ντρέικ, περισσότερα από 700 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια της Αργεντινής, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, σύμφωνα με την USGS.

Η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού της Χιλής εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για το έδαφός της στην Ανταρκτική, μετά τον σεισμό που έπληξε 258 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της βάσης Frei, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Το Πέρασμα Ντρέικ συνδέει τον Νότιο Ατλαντικό με τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ του νοτίου άκρου της Νότιας Αμερικής και της Χερσονήσου της Ανταρκτικής.

Αν και είναι λιγότερο σεισμογενής περιοχή σε σύγκριση με άλλες εκτάσεις της ακτογραμμής της Χιλής, το Πέρασμα Ντρέικ διασχίζει μια ιδιαίτερα ενεργή σεισμικά και γεωλογικά ζώνη.

Η περιοχή είναι εξαιρετικά απομονωμένη και δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.