Σεισμός 7,6 Ρίχτερ κοντά στην Ιαπωνία - Προειδοποίησε για τσουνάμι τριών μέτρων

Ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σε το μεσημέρι της Δευτέρας (στις 16:15 ώρα Ελλάδας, 23:15 τοπική ώρα) σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της βορειοανατολιικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, σε βάθος 50 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών media, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή καταστροφές από τη δόνηση.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε πως μπορούν να υπάρξει τσουνάμι έως και τριών μέτρων στις βορειοανατολικές ακτές της χώρας, στις περιοχές Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε.

Η East Japan Railway ανέστειλε ορισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες στα βορειοανατολικά της χώρας, περιοχή η οποία είχε επίσης πληγεί από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 9 Ρίχτερ τον Μάρτιο του 2011.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο, με σεισμικές δονήσεις να συμβαίνουν τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

Βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς», ένα τόξο ηφαιστείων και ωκεάνιων τάφρων που περιβάλλει εν μέρει τη λεκάνη του Ειρηνικού, και η χώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των σεισμών 6 Ρίχτερ ή μεγαλύτερου μεγέθους.