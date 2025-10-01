Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Στους 69 οι νεκροί - Αναφορές για πάνω από 150 τραυματίες

Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Στην πόλη Μπόγκο, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Σεμπού, που βρισκόταν κοντά στο επίκεντρο του ρηχού σεισμού που έπληξε την ακτή λίγο πριν τις 10 μ.μ. την Τρίτη, το νοσοκομείο έχει «υπερφορτωθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της Πολιτικής Άμυνας Ράφι Αλεχάντρο.

Ο αριθμός των 69 νεκρών βασίστηκε σε στοιχεία από το γραφείο καταστροφών της επαρχίας Σεμπού και υπόκειται σε επικύρωση, δήλωσε η Τζέιν Αμπάπο, υπεύθυνη ενημέρωσης στο περιφερειακό γραφείο Πολιτικής Άμυνας.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ διαβεβαίωσε τους επιζώντες για άμεση βοήθεια, λέγοντας ότι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου βρίσκονται επί τόπου και διευθύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το Σεμπού, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Φιλιππίνων, έχει 3,4 εκατομμύρια κατοίκους. Παρά τις ζημιές, το Διεθνές Αεροδρόμιο Μακτάν-Σεμπού, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της χώρας, παρέμεινε σε λειτουργία.

Μια άλλη πόλη που επλήγη σοβαρά, η Σαν Ρεμίτζιο, τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να διευκολυνθούν οι προσπάθειες ανταπόκρισης και διάσωσης. Ο αντιδήμαρχος Άλφι Ρέινες ζήτησε τρόφιμα και νερό για τους εκτοπισμένους, καθώς και βαρύ εξοπλισμό για να βοηθήσει τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο με ανθρώπους να βγαίνουν βιαστικά από τα σπίτια τους καθώς η γη σειόταν και τα κτίρια κατέρρεαν, συμπεριλαμβανομένης μιας εκκλησίας ηλικίας άνω των 100 ετών.

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης σεισμών υπολόγισαν το βάθος του σεισμού σε περίπου 10 χιλιόμετρα και κατέγραψαν πολλαπλές μετασεισμικές δονήσεις, με την ισχυρότερη να έχει μέγεθος 6.

Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου η ηφαιστειακή δραστηριότητα και οι σεισμοί είναι συχνό φαινόμενο. Η χώρα είχε δύο μεγάλους σεισμούς τον Ιανουάριο, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Το 2023, ένας σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ στα ανοικτά των ακτών προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων.